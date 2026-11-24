कल से 6 राशियों के अच्छे दिन शुरू, विशाखा नक्षत्र के बुध जॉब और बिजनेस में देंगे लाभ
Budh Rashifal Mercury Transit 2026 : बुध देव कल के दिन अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।
Budh Rashifal Mercury Transit : बुध की चाल का असर हर एक राशि पर नजर आएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, बुध देव कल के दिन अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध इस समय स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 25 नवंबर 2026 के दिन दोपहर में 01:44 मिनट पर बुध विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। विशाखा नक्षत्र के स्वामी ग्रह गुरु हैं। बुध की ये बदली हुई चाल कुछ राशियों के लिए बेहद लकी रहने वाली है। आइए पंडित जी से जानते हैं किन राशियों को बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन से लाभ मिलने वाला है-
कल से 6 राशियों के अच्छे दिन शुरू, विशाखा नक्षत्र के बुध जॉब और बिजनेस में देंगे लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, विशाखा नक्षत्र में बुध के प्रवेश करने से 6 राशियों के लिए लाभदायक स्थिति का निर्माण हो रहा है।
धनु राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
धनु राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर करना पॉजिटिव माना जा रहा है। जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेगी। बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं।
मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर करना लाभदायक माना जा रहा है। इस दौरान जातकों को नौकरी में सफलता मिलने के साथ दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा।
मकर राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मकर राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर करना फायदेमंद माना जा रहा है। दांपत्य जीवन में सुख- शांति और प्रेम के आसार हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है।
कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर करना शानदार माना जा रहा है। बिजनेस करने वालों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।
वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर करना लाभकारी माना जा रहा है। घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा। वाणी पर भी संयम रखना बेहतर रहेगा।
मीन राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मीन राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर करना शुभ माना जा रहा है। सूझ-बूझ के साथ करियर से जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा। जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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