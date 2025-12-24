5 दिन बाद से इन राशियों के बदलेंगे दिन, बुध का धनु राशि में गोचर देगा प्रॉफिट

संक्षेप: Budh Rashifal Mercury Transit: धनु राशि में पहले से ही सूर्य, शुक्र और मंगल ग्रह विराजमान हैं। बुध के गोचर करते ही इन ग्रहों के साथ बुध की युति व योगों का निर्माण भी होगा, जिससे कुछ राशि के जातकों के दिन बदलने वाले हैं-

Budh Rashifal Mercury Transit in Sagittarius: ग्रहों के राजकुमार बुध इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में बुध मंगल की राशि से गुरु की राशि में एंटर करने जा रहे हैं। ग्रहों के राजकुमार का राशि परिवर्तन मेष राशि से लेकर मीन राशि पर अपना प्रभाव डालेगा। हिन्दू पंचांग के अनुसार, बुध ग्रह 29 दिसंबर के दिन 07:27 ए एम पर धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। धनु राशि में पहले से ही सूर्य, शुक्र और मंगल ग्रह विराजमान हैं। बुध के गोचर करते ही इन ग्रहों के साथ बुध की युति व योगों का निर्माण भी होगा। ऐसे में आइए जानते हैं बुध ग्रह के राशि बदलने से किन राशियों को लाभ हो सकता है-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेष राशि मेष राशि वालों आपके लिए धनु राशि में बुध का गोचर शुभ साबित हो सकता है।

करियर में आपको अपने बॉस का भरपूर साथ मिलेगा।

कई नए टास्क भी मिलेंगे।

इंकम और अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए आपको कई अच्छे मौके मिल सकते हैं लेकिन यह आप पर है कि आप कौन सा डिसीजन कब लेते हैं।

रिसर्च करके फाइनेंशियली लिए गए डिसीजन लाभकारी साबित होंगे।

ग्लोइंग और हेल्दी बने रहने के लिए जंक फूड्स के सेवन से दूर रहें।

धनु राशि धनु राशि वालों के लिए धनु राशि में बुध का गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है।

जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनका सपना पूरा होने की प्रबल संभावना है।

फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रांग रहने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के साथ सेविंग्स पर भी ध्यान देना चाहिए।

हेल्दी डाइट लेकर और हाइड्रेटेड रहकर स्वास्थ्य को दुरुस्त रख सकते हैं।

सिंह राशि धनु राशि में बुध का गोचर सिंह राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आया है।

व्यापार में कई नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं।

आर्थिक स्थिति जहां मजबूत रहेगी वहीं, थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे।

रिसर्च कर और सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

अपनी हेल्थ पर ध्यान देना न भूलें।