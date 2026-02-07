आज से शुरू इन 3 राशियों के अच्छे दिन, 15 फरवरी तक बुध का गोचर राहु के नक्षत्र में

Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Budh Rashifal Mercury Transit in Rahu Nakshatra Budh Gochar till 15 February Good days for these 3 zodiacs start today
संक्षेप:

Budh Rashifal Mercury Transit 2026: आज के दिन बुध ने नक्षत्र परिवर्तन किया है, जिसका शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम राशियों को झेलने पड़ेंगे। राहु के नक्षत्र में बुध का गोचर कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ दे सकता है। 

Feb 07, 2026 05:40 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Budh Rashifal Mercury Transit 2026, बुध का नक्षत्र गोचर: इस साल फरवरी के महीने में कई ग्रहों का राशि व नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है , जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 9 ग्रहों की बदलती चाल व्यक्ति के जीवन को भी प्रभावित करती है। आज के दिन ग्रहों के राजकुमार ने नक्षत्र परिवर्तन किया है, जिसका शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम राशियों को झेलने पड़ेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार, शाम को 04:32 मिनट पर धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र में बुध ने गोचर किया है। इस समय ग्रहों के राजकुमार बुध कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु माने जाते हैं। राहु के नक्षत्र में बुध का गोचर 15 फरवरी की शाम तक रहेगा। इसलिए आइए जानते हैं राहु के नक्षत्र में बुध का ये गोचर किन राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है-

धनु राशि के लिए बुध का ये नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

धनु राशि के जातकों के लिए राहु के नक्षत्र में बुध का ये नक्षत्र परिवर्तन बेहद ही गुणकारी साबित हो सकता है। विद्यार्थियों को गुड न्यूज मिल सकती है। घर परिवार की समृद्धि में वृद्धि होगी। लव लाइफ में रोमांस बरकरार रहेगा। अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए पार्टनर के साथ डेट पर जाएं। वहीं, सेहत भी दुरुस्त नजर आ रही है।

मकर राशि के लिए बुध का ये नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

राहु के नक्षत्र में बुध का ये परिवर्तन मकर राशि के लोगों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। व्यापारियों को नए इन्वेस्टर मिल सकते हैं। आर्थिक दिक्कतें भी धीरे-धीरे सही होने लगेंगी। काम के सिलसिले में यात्रा संभव है। स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है।

कुंभ राशि के लिए बुध का ये नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

कुंभ राशि वालों के लिए राहु के नक्षत्र में बुध का ये परिवर्तन फायदेमंद माना जा रहा है। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना आपके लिए शुभ रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होना भी संभव है। वहीं, सालों से चली आ रही आपकी दिक्कतें खुद-ब-खुद सॉल्व होने लगेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

