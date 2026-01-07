12 महीने बाद शनि की मकर राशि में बुध का गोचर, इन 3 राशियों को खूब मिलेगी सफलता
Budh Rashifal Mercury Transit in Capricorn Horoscope 2026: ग्रहों के राजकुमार बुध जल्द ही शनि की राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों के राजकुमार बुध का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों को बंपर लाभ दिला सकता है।
Budh Rashifal Mercury Transit 2026: कुछ ही दिनों में बुध अपनी चाल बदलने वाले हैं। कम्यूनिकेशन, बिजनेस, वाणी और लॉजिक के कारक माने जाने वाले बुध देव, जब कुंडली में मजबूत होते हैं तो सुख-समृद्धि बनी रहती है। इस समय बुध गुरु की धनु राशि में बैठे हुए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध जल्द ही शनि की राशि में प्रवेश करेंगे। 17 जनवरी के दिन सुबह के समय मकर राशि में बुध गोचर करेंगे। ग्रहों के राजकुमार बुध का यह गोचर कुछ राशियों को बंपर लाभ दिला सकता है। आइए जानते हैं शनि की मकर राशि में बुध का गोचर किन राशियों को लाभ दे सकता है-
कन्या राशि
कन्या राशि के लोगों के लिए शनि की मकर राशि में बुध का गोचर लाभदायक साबित हो सकता है।
जॉब कर रहे लोग प्रशंसा के पात्र बनेंगे।
व्यापारियों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे।
छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, जो आपके पार्टनर के सहयोग से आसानी से हल की जा सकती हैं।
जितना आप निडर रहेंगे, उतनी ही सफलता आपके कदम चूमेगी।
वृषभ राशि
शनि की मकर राशि में बुध का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है।
व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है।
बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं।
न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।
घर परिवार में शांति का माहौल रहेगा।
फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है।
मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए शनि की मकर राशि में बुध का गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है।
जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेंगी।
बच्चों से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिल सकती है।
हेल्थ अच्छी रहने वाली है।
वहीं आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।