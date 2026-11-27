4 दिसंबर से वृषभ, कन्या, धनु और मीन राशि को मिलेंगे शुभ फल, शनि के प्रभाव में आएंगे बुध
Budh nakshatra transit: ग्रहों के राजकुमार बुध दिसंबर की शुरुआत में शनि के घर में प्रवेश करने वाले हैं। बुध का अनुराधा नक्षत्र में गोचर 4 राशियों को अच्छे फल प्रदान कर सकता है। जानें बुध गोचर की लकी राशियां।
वाणी, बुद्धि और व्यापार के कारक बुध अनुराधा नक्षत्र में 04 दिसंबर 2026 को गोचर करने वाले हैं और 12 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी न्याय देवता शनि हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब शनि के अुराधा नक्षत्र में बुध गोचर होता है, तो इस दौरान नेटवर्किंग, रणनीतिक कामों और धैर्य में गहराई आती है। बुध और शनि आपस में मित्र हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि जब शनि बुध के घर में प्रवेश करते हैं तो बुद्धि, व्यापार और अनुशासन के साख व्यावहारिक निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने से बुध शनि के प्रभाव में आएंगे। बुध का अनुराधा नक्षत्र परिवर्तन मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव डालेगा लेकिन वृषभ, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। इन भाग्यशाली राशियों को आर्थिक, व्यावसायिक और मानसिक तौर पर अच्छे फल मिलेंगे। जानें बुध गोचर का शुभ प्रभाव।
1.वृषभ राशि पर बुध अनुराधा नक्षत्र गोचर का प्रभाव:
वृषभ राशि वालों को बुध गोचर से सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि के नए अवसर मिलेंगे। व्यावसायिक स्थिति में सुधार होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। अगर आपका धन कहीं अटका है तो प्रयासों से वापस मिल सकता है। रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है।
2. कन्या राशि पर बुध अनुराधा नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव:
कन्या राशि के लिए बुध का अनुराधा नक्षत्र में गोचर खास रहने वाला है। इस समय आपको नौकरी में उपलब्धि या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। विदेश में व्यापार करने वालों को मुनाफा हो सकता है जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। आकस्मिक धन लाभ के भी संकेत हैं। नेटवर्क बनेंगे। इस समय आप नए और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जिसका लाभ करियर और व्यापार में मिलेगा।
3. धनु राशि पर बुध अनुराधा नक्षत्र गोचर का प्रभाव:
धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करने के अवसर मिलेंगे। इस दौरान आप मानसिक तौर पर राहत महसूस कर सकते हैं। धन की स्थिति में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा जिससे किसी पुराने कर्ज या बिल से छुटकारा मिल सकता है। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। गोचर काल में आपको मनमुताबिक परिणाम मिलेंगे और आय के स्रोत बनेंगे।
4. मीन राशि पर बुध अनुराधा नक्षत्र गोचर का प्रभाव:
बुध का अनुराधा नक्षत्र गोचर मीन राशि के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आप इस समय व्यापार में लाभ कमाएंगे। वाणी प्रभावशाली रहेगी और व्यक्तित्व में निखार रहेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। लेखन, टीचिंग और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ के संकेत हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान