Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Budh Rashifal Mercury Transit Budh Gochar in Kumbh Rashi 2026 Budh ka Nakshatra Parivartan
23 जनवरी से इन राशियों के अच्छे दिन शुरू, बुध 2 बार करेंगे गोचर, कुंभ राशि में प्रवेश कर देंगे मालामाल

23 जनवरी से इन राशियों के अच्छे दिन शुरू, बुध 2 बार करेंगे गोचर, कुंभ राशि में प्रवेश कर देंगे मालामाल

संक्षेप:

Budh Rashifal Mercury Transit Budh Gochar in Kumbh Rashi 2026: 23 जनवरी को बुध नक्षत्र गोचर और 3 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करेंगे। बुध की इस दोहरी चाल से कुछ राशि के जातकों का गोल्डन पीरियड शुरू होने जा रहा है।

Jan 21, 2026 01:41 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Budh Rashifal Mercury Transit 2026: ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी अगली चाल चलने वाले हैं। शनि की कुंभ राशि में बुध का गोचर होने जा रहा है। बुध देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 23 जनवरी को बुध नक्षत्र गोचर और 3 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र के नक्षत्र श्रवण में बुध का गोचर होगा। बुध के इस गोचर से सभी राशियां प्रभावित होंगी। कुछ को लाभदायक रिजल्ट्स मिलेंगे तो कुछ को सावधान रहना होगा। इसलिए आइए जानते हैं बुध के श्रवण नक्षत्र और कुंभ राशि में गोचर करने से किन राशियों के जातक मालामाल हो सकते हैं-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

23 जनवरी से इन राशियों के अच्छे दिन शुरू, बुध 2 बार करेंगे गोचर, कुंभ राशि में प्रवेश कर देंगे मालामाल

मेष राशि

बुध के श्रवण नक्षत्र और कुंभ राशि में गोचर करने से मेष राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है।

  • जीवन में सुख ही सुख नजर आएगा।
  • अपने करियर में आप हर टार्गेट को पूरा करने में सफल रहेंगे।
  • आपने जहां से नहीं भी सोचा होगा, वहां से भी धन का आगमन होगा।
  • वहीं, अपनी और मां की सेहत का ख्याल रखें।
  • लाइफ में रोमांस भी रहेगा।

ये भी पढ़ें:शनि की राशि कुंभ में होगा ग्रहों के राजा सूर्य गोचर, चमकेगा इन राशियों का भाग्य
ये भी पढ़ें:12 साल बाद गुरु होंगे मार्गी, इन 3 राशियों की बढ़ेगी धन-दौलत

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध के श्रवण नक्षत्र और कुंभ राशि में गोचर करने से फलदायक माना जा रहा है।

  • बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है।
  • विद्यार्थियों के लिए शुभ समय माना जा रहा है।
  • परिवार में धन-धान्य बना रहेगा।
  • वहीं, यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं।
  • अपने जीवनसाथी का ख्याल रखें।

मकर राशि

बुध के श्रवण नक्षत्र और कुंभ राशि में गोचर करने से मकर राशि वालों के लिए लाभकारी मानी जा रही है।

  • आपको किए गए निवेश से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है।
  • बिजनेस में की गई प्लानिंग कोई अच्छा इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर सकती है।
  • किस्मत आपका पूरा साथ देगी।
  • वहीं परिवार में भी शांति रहेगी।
  • सेहत भी दुरुस्त रहने वाली है।

ये भी पढ़ें:30 साल बाद शनि-सूर्य आएंगे एक साथ, इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
ये भी पढ़ें:कल से 10 दिन तक इन राशियों की चांदी ही चांदी, शुक्र गोचर चंद्र के नक्षत्र में

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
budh Gochar Mercury Transit Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने