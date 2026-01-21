23 जनवरी से इन राशियों के अच्छे दिन शुरू, बुध 2 बार करेंगे गोचर, कुंभ राशि में प्रवेश कर देंगे मालामाल
Budh Rashifal Mercury Transit Budh Gochar in Kumbh Rashi 2026: 23 जनवरी को बुध नक्षत्र गोचर और 3 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करेंगे। बुध की इस दोहरी चाल से कुछ राशि के जातकों का गोल्डन पीरियड शुरू होने जा रहा है।
Budh Rashifal Mercury Transit 2026: ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी अगली चाल चलने वाले हैं। शनि की कुंभ राशि में बुध का गोचर होने जा रहा है। बुध देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 23 जनवरी को बुध नक्षत्र गोचर और 3 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र के नक्षत्र श्रवण में बुध का गोचर होगा। बुध के इस गोचर से सभी राशियां प्रभावित होंगी। कुछ को लाभदायक रिजल्ट्स मिलेंगे तो कुछ को सावधान रहना होगा। इसलिए आइए जानते हैं बुध के श्रवण नक्षत्र और कुंभ राशि में गोचर करने से किन राशियों के जातक मालामाल हो सकते हैं-
मेष राशि
बुध के श्रवण नक्षत्र और कुंभ राशि में गोचर करने से मेष राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है।
- जीवन में सुख ही सुख नजर आएगा।
- अपने करियर में आप हर टार्गेट को पूरा करने में सफल रहेंगे।
- आपने जहां से नहीं भी सोचा होगा, वहां से भी धन का आगमन होगा।
- वहीं, अपनी और मां की सेहत का ख्याल रखें।
- लाइफ में रोमांस भी रहेगा।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध के श्रवण नक्षत्र और कुंभ राशि में गोचर करने से फलदायक माना जा रहा है।
- बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है।
- विद्यार्थियों के लिए शुभ समय माना जा रहा है।
- परिवार में धन-धान्य बना रहेगा।
- वहीं, यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं।
- अपने जीवनसाथी का ख्याल रखें।
मकर राशि
बुध के श्रवण नक्षत्र और कुंभ राशि में गोचर करने से मकर राशि वालों के लिए लाभकारी मानी जा रही है।
- आपको किए गए निवेश से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है।
- बिजनेस में की गई प्लानिंग कोई अच्छा इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर सकती है।
- किस्मत आपका पूरा साथ देगी।
- वहीं परिवार में भी शांति रहेगी।
- सेहत भी दुरुस्त रहने वाली है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।