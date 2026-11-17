8 दिन बाद बुध की एंट्री गुरु के घर, 6 राशियों को बिजनेस में लाभ
Budh Rashifal Mercury Transit 2026: बुध का गोचर विशाखा नक्षत्र में होने जा रहा है। गुरु के नक्षत्र में बुध दिसंबर 2026 तक विराजमान रहने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है।
Budh Rashifal Mercury Transit, बुध गोचर : बुध की बदलती चाल आपके जीवन पर भी असर डाल सकती है। ज्योतिष में बुध ग्रह का गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वक्त बुध शुक्र की राशि तुला राशि में विराजमान हैं। बुध स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जल्द ही बुध का प्रवेश गुरु के नक्षत्र में होने वाला है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी ग्रह गुरु माने जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 25 नवंबर 2026 के दिन दोपहर में बुध का गोचर विशाखा नक्षत्र में होने जा रहा है। गुरु के नक्षत्र में बुध 4 दिसंबर 2026 तक विराजमान रहने वाले हैं। बुध के विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने से गुरु और बुध दोनों का प्रभाव राशियों पर देखने को मिलेगा। आइए पंडित जी से जानते हैं बुद्धि और व्यापार के दाता बुध किन राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाली है -
8 दिन बाद बुध की एंट्री गुरु के घर, 6 राशियों को बिजनेस में लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, विशाखा नक्षत्र में बुध के प्रवेश करने से 6 राशियों के लिए लाभदायक स्थिति का निर्माण हो रहा है।
1- वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का गुरु के नक्षत्र में गोचर करना शुभ माना जा रहा है। न्यू जॉब के ऑफर आपको मिल सकते हैं। वाणी से आपको लाभ होगा।
2- मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का गुरु के नक्षत्र में गोचर करना लाभदायक माना जा रहा है। बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं। धन सौभाग्य बना रहेगा।
3- धनु राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
धनु राशि के जातकों के लिए बुध का गुरु के नक्षत्र गोचर में करना फायदेमंद माना जा रहा है। घर परिवार में शांति का माहौल रहेगा। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है।
4- मीन राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मीन राशि के जातकों के लिए बुध का गुरु के नक्षत्र में गोचर करना पॉजिटिव माना जा रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल रहने वाली है। काम के मामले में अच्छी खबर मिलेगी।
5- मकर राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मकर राशि के जातकों के लिए बुध का गुरु के नक्षत्र में गोचर करना शानदार माना जा रहा है। कुछ जातकों को कोई अच्छी डील या सैलरी बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है।
6- कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का गुरु के नक्षत्र में गोचर करना खास माना जा रहा है। बिजनेस की दिक्कतें दूर होंगी। व्यापार की अड़चने दूर होंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा