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कल से शनि के नक्षत्र में बुध गोचर, इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

Apr 12, 2026 09:42 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Budh Rashifal Mercury Transit 2026: बुध का गोचर शुभ न हो तो फैसले लेने की क्षमता में कमी और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इस समय बुध मीन राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान रहकर गोचर कर रहे हैं। जल्द ही बुध एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में एंटर करने वाले हैं।

कल से शनि के नक्षत्र में बुध गोचर, इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

Budh Rashifal Mercury Transit 2026, बुध का नक्षत्र गोचर राशिफल : ग्रहों के राजकुमार बुध समय-समय पर अपनी चाल में बदलाव करते रहते हैं। बुध का राशि परिवर्तन हो या नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालता है। ग्रहों के राजकुमार बुध की चाल बदलने पर जीवन में कई बदलाव देखने को मिलते हैं। बुध ग्रह शुभ हो तो करियर में क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है। वहीं, बुध का गोचर शुभ न हो तो फैसले लेने की क्षमता में कमी और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इस समय बुध मीन राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान रहकर गोचर कर रहे हैं। जल्द ही बुध एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में एंटर करने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 13 अप्रैल 2026 के दिन बुध का गोचर दोपहर में 02 बजकर 26 मिनट पर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होने जा रहा है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। ऐसे में बुध के शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने से कुछ राशियों का अच्छा टाइम शुरू हो सकता है। आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में-

कल से शनि के नक्षत्र में बुध गोचर, इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

धनु राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में बुध का गोचर करना कैसा रहेगा?

शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बुध का गोचर करना धनु राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कारोबार से जुड़ी आपको अच्छी खबर मिल सकती है। धन-संपदा में वृद्धि के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी मिल सकती है। काम के मामले में आपको जिम्मेदारियों पर फोकस करना चाहिए। विवेश का कोई अच्छा मौका मिल सकता है।

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मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में बुध का गोचर करना कैसा रहेगा?

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बुध का गोचर करना लाभदायक साबित हो सकता है। आपकी क्रिएटिव एनर्जी में वृद्धि देखने को मिलेगी। पैसे कमाने के नए स्रोत आपको मिल सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी बना रहेगा।

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में बुध का गोचर करना कैसा रहेगा?

शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बुध के गोचर करने से वृषभ राशि के जातकों को शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। बिजनेस में आपको कोई नई डील मिल सकती है। प्रॉफिट कमाने के योग बन रहे हैं। लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। काम के मामले में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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