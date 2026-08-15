कल से 22 अगस्त तक बुध गोचर देगा फायदा, 6 राशियों का चमकेगा भाग्य
Budh Rashifal Mercury Transit 2026 : बुध का नक्षत्र परिवर्तन करना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुध अपने नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है।
Budh Rashifal Mercury Transit 2026, बुध गोचर राशिफल : बुध अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। जल्द ही बुध एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध का नक्षत्र परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुध अपने नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस समय ग्रहों के राजकुमार कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं। कल रविवार के दिन बुध शनि के नक्षत्र से स्वयं के नक्षत्र अश्लेशा में प्रवेश करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 16 अगस्त 2026 के दिन रात 02:19 मिनट पर बुध का गोचर होगा। 22 अगस्त तक बुध अश्लेशा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। आइए पंडित जी से जानते हैं बुध के अश्लेशा नक्षत्र में गोचर करने से किन राशियों को लाभ होगा -
कल से 22 अगस्त तक बुध गोचर देगा फायदा, 6 राशियों का चमकेगा भाग्य
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, बुध का अश्लेशा नक्षत्र में गोचर करना 6 राशियों के लिए लाभकारी साबित होगा।
वृषभ राशि के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
वृषभ राशि वालों के लिए बुध का अश्लेशा नक्षत्र में गोचर करना शुभ माना जा रहा है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। मुश्किल समय आने पर परिवार वाले आपकी मदद करेंगे।
मिथुन राशि के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मिथुन राशि वालों के लिए बुध का अश्लेशा नक्षत्र में गोचर करना फायदेमंद माना जा रहा है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। इन्कम बढ़ाने के नए सोर्स आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे।
कन्या राशि के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
कन्या राशि वालों के लिए बुध का अश्लेशा नक्षत्र में गोचर करना लाभकारी माना जा रहा है। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आपको बखूबी निभाने की जरूरत है।
तुला राशि के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
तुला राशि वालों के लिए बुध का अश्लेशा नक्षत्र में गोचर करना शानदार माना जा रहा है। व्यापारियों को कोई अच्छा इन्वेस्टर भी मिल सकता है। परिवार में सुख-समृद्धि का माहौल छाया रहेगा।
मकर राशि के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मकर राशि वालों के लिए बुध का अश्लेशा नक्षत्र में गोचर करना गुड न्यूज ला सकता है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। आपको अपने करियर लाइफ में नई अवसर मिल सकते हैं।
कुंभ राशि के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
कुंभ राशि वालों के लिए बुध का अश्लेशा नक्षत्र में गोचर करना पॉजिटिव माना जा रहा है। परिवार के साथ आप ज्यादातर समय व्यतीत करेंगे। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा