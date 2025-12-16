संक्षेप: Budh Rashifal Mercury Transit 20-28 December 2025: कुछ ही दिनों में बुध नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। ग्रहों के राजकुमार का नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों की किस्मत पलट भी सकता है और चमका भी सकता है।

Dec 16, 2025 08:43 pm IST

Budh Rashifal Mercury Transit: हर महीने ग्रहों के राजकुमार बुध गोचर करते हैं, जो अपने अपने साथ शुभ और अशुभ परिणाम साथ लेकर आते हैं। बुध के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव भी सभी 12 राशियों पर पड़ता है। कुछ ही दिनों में बुध नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। ग्रहों के राजकुमार का नक्षत्र परिवर्तन स्वयं के नक्षत्र में होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, 20 दिसंबर के दिन 06:13 ए एम पर बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह स्वयं बुध हैं। इस नक्षत्र में बुध का प्रभाव 29 दिसंबर सुबह 7 बजे तक रहेगा। ऐसे में बुध के स्वयं के नक्षत्र में गोचर करने से सभी राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं बुध के इस नक्षत्र गोचर से किन राशियों को लाभ और भाग्य का साथ मिल सकता है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

20-28 दिसंबर तक इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी, बुध की चाल खूब देगी लाभ मिथुन राशि ग्रहों के राजकुमार का नक्षत्र परिवर्तन स्वयं के नक्षत्र में होना मिथुन राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

आप हर टास्क को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करेंगे।

व्यापारियों के काम की प्रशंसा होगी।

प्रॉफिटेबल डील भी मिल सकती है।

हेल्दी रहेंगे पर हाइड्रेटेड रहना न भूलें।

आपकी पद-प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी।

कन्या राशि कन्या राशि ग्रहों के राजकुमार का नक्षत्र परिवर्तन स्वयं के नक्षत्र में होना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है।

कानूनी मामले हल हो जाएंगे।

स्टूडेंट्स का फोकस पढ़ाई पर रहेगा।

आपके लिए समय शुभ माना जा रहा है।

लव लाइफ भी अच्छे रहने वाली है।

हेल्थ पर ध्यान दें।

तुला राशि तुला राशि के लोगों के लिए ग्रहों के राजकुमार का नक्षत्र परिवर्तन स्वयं के नक्षत्र में होना लाभदायक साबित हो सकता है।

आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहने वाले हैं।

प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन के नए अवसर मिल सकते हैं।

जीवन में चल रहा स्ट्रेस कम होगा।

जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है।