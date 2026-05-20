Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

23 मई से बदलेंगे इन राशियों के दिन, बुध उदय होकर देंगे बंपर लाभ

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Budh Rashifal Mercury Rise Budh Uday: बुध अभी अस्त अवस्था में हैं। जब भी बुध ग्रह का उदय होता है, तो उनकी शक्तियां और अधिक प्रभावी हो जाती हैं, जिससे विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर पैदा होते हैं।

23 मई से बदलेंगे इन राशियों के दिन, बुध उदय होकर देंगे बंपर लाभ

Budh Rashifal Mercury Rise Budh Uday, बुध उदाय: ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, तर्क, व्यापार और कम्यूनिकेशन का कारक माना जाता है। बुध अभी अस्त अवस्था में हैं। जब भी बुध ग्रह का उदय होता है, तो उनकी शक्तियां और अधिक प्रभावी हो जाती हैं, जिससे विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर पैदा होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 23 मई के दिन शाम के समय बुध उदय हो जाएंगे और 30 जून तक इसी अवस्था में रहेंगे। बुध का उदय होना कुछ राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है-

23 मई से बदलेंगे इन राशियों के दिन, बुध उदय होकर देंगे बंपर लाभ

वृषभ राशि

बुध का उदय आपके लिए आर्थिक मजबूती लेकर आएगा।

  • अटके हुए धन की प्राप्ति होगी।
  • अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है।
  • कार्यस्थल पर आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे।
  • सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च संभव है।

मिथुन राशि

बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, इनका उदय होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

  • मानसिक स्पष्टता आएगी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।
  • जो लोग खुद का स्टार्टअप या व्यापार कर रहे हैं, उन्हें कोई बड़ी डील मिल सकती है।
  • स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

ये भी पढ़ें:कल से 10 दिन तक इन राशियों पर बरसेगा धन ही धन, राहु के नक्षत्र में शुक्र गोचर
ये भी पढ़ें:आने वाले 4 महीने तक इन राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, शनि गोचर देगा लाभ

कन्या राशि

कन्या राशि के स्वामी भी बुध ही हैं। उदय होने से आपकी सोई हुई योजनाएं फिर से सक्रिय हो जाएंगी।

  • नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
  • स्टूडेंट्स के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला होगा।
  • परिवार के साथ संवाद सुधरेगा और पुराने मतभेद दूर होंगे।

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए बुध का उदय भाग्य भाव या लाभ भाव को प्रभावित करेगा।

  • विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं या विदेश से जुड़े व्यापार में मुनाफा होगा।
  • समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और नए प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे।
  • नए विचारों पर काम करना शुरू करें, सफलता मिलने की प्रबल संभावना है।

बुध गोचर के प्रभाव को मजबूत करने के उपाय

अगर आप बुध के शुभ प्रभाव को और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आसान उपाय कर सकते हैं-

  • हरे रंग का अधिक प्रयोग करें।
  • बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
  • पक्षियों को दाना खिलाएं।
  • ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:20 मई तक इन राशियों को जबरदस्त लाभ, गुरु, चंद्र, शुक्र गोचर देगा फायदा
ये भी पढ़ें:मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती कब तक, जानें कैसे रहेंगे आने वाले महीने और आसान उपाय
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
budh Gochar Mercury Transit Rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने