23 दिन बाद बुध का मार्गी गोचर, कल से इन 3 राशियों को करियर व बिजनेस में खूब होगा लाभ
Budh Rashifal Mercury Direct 2026 : बुध की चाल लगभग 23 दिनों के बाद बदलने जा रही है। शनिवार के दिन बुध की चाल में बदलाव होने से कुछ राशियों को लाभ होगा तो कुछ राशि के जातकों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है।
Budh Rashifal Mercury Direct 2026: ग्रहों के राजकुमार बुध की चाल का असर मेष राशि से लेकर मीन राशि पर देखने को मिलता है। बुध ग्रह इस समय कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। बुध इस समय वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। बुध की चाल लगभग 23 दिनों के बाद बदलने जा रही है। शनिवार के दिन बुध की चाल में बदलाव होने से कुछ राशियों को लाभ होगा तो कुछ राशि के जातकों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 21 मार्च के दिन ग्रहों के राजकुमार बुध रात में 01 बजकर 02 मिनट पर वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध का मार्गी चाल में गोचर करना कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन ला सकता है। इस बाद जून के महीने में बुध दोबारा से वक्री चाल चलना शुरू करेंगे। आइए जानते हैं बुध के इस गोचर से किन राशियों को लाभ हो सकता है-
23 दिन बाद बुध का मार्गी गोचर, कल से इन 3 राशियों को करियर व बिजनेस में खूब होगा लाभ
मेष राशि वालों के लिए बुध का गोचर कैसा रहेगा?
बुध का मार्गी चाल में गोचर करना मेष राशि के लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों को किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार की स्थिति दुरुस्त रहने वाली है। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। धन की स्थिति में पहले के मुकाबले सुधार नजर आ सकता है। पूजा-पाठ में मन लगाए रखना बेहतर रहेगा।
मिथुन राशि वालों के लिए बुध का गोचर कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के कुछ लोगों के लिए बुध का मार्गी चाल में गोचर करना शुभ समाचार दे सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है। धन का आगमन होगा और कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे। फैमिली के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। यह समय निवेश के तौर पर भी शुभ माना जा रहा है।
कुंभ राशि वालों के लिए बुध का गोचर कैसा रहेगा?
बुध का मार्गी चाल में गोचर करना कुंभ राशि वालों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। ग्रहों के राजकुमार के शुभ प्रभाव से व्यापारियों को मुनाफा मिलने की संभावना है। जीवन में आ रही तकलीफें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। खुद को तनाव मुक्त और खुश रखने के लिए प्रकृति में समय बिताएं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा