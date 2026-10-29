राहु के प्रभाव में आ रहे बुध, 3 नवंबर से 6 राशियों के लौटेंगे अच्छे दिन
Budh nakshatra gochar november: नवंबर में ग्रहों के राजकुमार बुध स्वाति नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। स्वाति नक्षत्र में आने से बुध राहु के प्रभाव में आ जाएंगे। जानें राहु के प्रभाव में बुध किन राशियों की चमकाएंगे किस्मत।
Budh Gochar rashifal: राहु के स्वाति नक्षत्र में बुध का गोचर बहुत खास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब ग्रहों के राजकुमार बुध स्वाति नक्षत्र में आते हैं तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, संवाद और व्यावसायिक कुशलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 3 नवंबर 2026 को बुध विशाखा नक्षत्र से निकलकर स्वाति नक्षत्र में आ जाएंगे। बुध का स्वाति नक्षत्र में गोचर 25 नवंबर तक रहेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि बुध और राहु की मित्रता के कारण व्यापार और बुद्धिमत्ता के लिए अच्छा माना जाता है। इस समय लोगों को त्वरित समाधान मिलते हैं। विचारों में स्वतंत्रता आती है। दरअसल आकस्मिक घटनाओं का कारक है, जबकि बुध को व्यापार, संवाद और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए स्वाति नक्षत्र के बुध गोचर काल में लोगों को आकस्मिक बदलाव या फलों की प्राप्ति होने लगती है। बुध का नक्षत्र गोचर मेष से लेकर मीन राशि को प्रभावित करता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, 6 राशियां ऐसी हैं, जिन्हें राहु के प्रभाव में आकर बुध अच्छे परिणाम देंगे। जानें बुध नक्षत्र गोचर की लकी राशियां।
वृषभ राशि:
वृषभ राशि वालों को बुध नक्षत्र गोचर से संचार और मार्केटिंग क्षेत्र में लाभ होने की उम्मीद है। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं और किसी रुके हुए धन की वापसी का संयोग बन सकता है। व्यापारिक स्थिति में मजबूती आएगी। वाणी मधुर रहेगी और लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं।
मिथुन राशि:
मिथुन राशि को बुध नक्षत्र परिवर्तन से आय में वृद्धि मिल सकती है। रुके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। किसी सकारात्मक समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। संतान का साथ मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति मजबूत होगी। जो लोग नौकरी में बदलाव का सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
कन्या राशि:
कन्या राशि के लिए यह समय अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। इस समय आपकी सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। यात्रा के योग बन रहा है। महत्वपूर्ण फैसले लेने में सफल रहेंगे। अपनों का सहयोग मिलेगा।
तुला राशि:
बुध गोचर काल में मकर राशि वालों को बुध वाद-विवादों से मुक्ति दिलाएंगे। व्यापार में उन्नति के संकेत हैं। पुराने कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। शत्रुओं पर विजय संकेत हैं। रोग आदि दूर होंगे। रिश्तों में सुधार होगा। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल में वृद्धि होगी। यात्राओं से लाभ के संकेत हैं। यह समय धनदायक साबित होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी।
मकर राशि:
बुध नक्षत्र परिवर्तन के लिए यह समय व्यापार, नेटवर्किंग और संचार में जबरदस्त सफलता हासिल होगी। पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे। महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। धन लाभ और पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। परिवार से जुड़े कार्यों में सफलता हासिल होगी। कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक परिणाम मिल सकते हैं।
कुंभ राशि:
बुध को वाणी, व्यापार और निर्णयों का कारक माना जाता है। कुंभ राशि वालों के लिए बुध का नक्षत्र परिवर्तन जीवन में नए अवसर और रुके हुए कार्यों में गति ला सकता है। धन और नौकरी से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। कामकाज और नए संपर्क से जुड़े मामलों में नई दिशा मिलने के योग हैं। हालांकि किसी भी बड़े फैसले को बहुत सोच-समझकर ही लें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान