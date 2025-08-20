Budh Pradosh Vrat : बुध प्रदोष व्रत आज, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र और उपाय

हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा-आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवजी की पूजा और व्रत करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं।

Wed, 20 Aug 2025 07:38 AM

Budh Pradosh Vrat : हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा-आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवजी की पूजा और व्रत करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत से धन, सुख-सौभाग्य में वृद्धि होती है। हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रतभोले शंकर कोसमर्पित होताहै। साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। इस समय भाद्रपद का महीना चल रहा है। भाद्रपद माह के कृष्णपक्ष का प्रदोष व्रत आज यानी 20 अगस्त को है। 20 अगस्त को बुधवारहै, इसलिए इस प्रदोष व्रत को बुधप्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा।आइए जानते हैं भाद्रपदमाह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वालेप्रदोष व्रत की पूजा- विधि और सामग्री की पूरी लिस्ट....

मुहूर्त- त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ - अगस्त 20, 2025 को 01:58 पी एम बजे

त्रयोदशी तिथि समाप्त - अगस्त 21, 2025 को 12:44 पी एम बजे

प्रदोष पूजा मुहूर्त - 06:56 पी एम से 09:07 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 12 मिनट्स

प्रदोष व्रत का महत्व- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सातों दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को भीलाभ होता है।इस व्रत को करने से भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

पूजा विधि: सुबह जल्दी उठें।

स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें।

मंदिर की साफ-सफाई करें।

घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें।

भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें।

फिर शिवजी को धूप-दीप और नैवेद्य अर्पित करें।

शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

इसके बाद सायंकाल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें।

शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें।

शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतुरा, आक के फूल और भस्म चढ़ाएं।

मंत्र- इस पावन दिन शिवजी के बीज मंत्र 'ऊँ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें।