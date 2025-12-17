बुध प्रदोष व्रत आज, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपाय, मंत्र से लेकर सबकुछ

संक्षेप: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत हर माह में दो बार पड़ता है। एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। त्रयोदशी तिथि पर यह व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत के दिन विधि-विधान से भोलेनाथ की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।

Budh Pradosh Vrat : हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत हर माह में दो बार पड़ता है। एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। त्रयोदशी तिथि पर यह व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष व्रत के दिन विधि-विधान से भोलेनाथ की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से धन, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज यानी 17 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और चूंकि यह दिन बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जा रहा है।

बुध प्रदोष व्रत का महत्व प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का विशेष व्रत माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान पक्ष से जुड़े कष्ट दूर होते हैं। सप्ताह के सातों दिनों में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अपना-अपना विशेष महत्व होता है।

मुहूर्त- त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ - दिसम्बर 16, 2025 को 11:57 पी एम बजे

त्रयोदशी तिथि समाप्त - दिसम्बर 18, 2025 को 02:32 ए एम बजे

बुध कृष्ण प्रदोष व्रत बुधवार, दिसम्बर 17, 2025 को

प्रदोष पूजा मुहूर्त - 05:27 पी एम से 08:11 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 44 मिनट्स

दिन का प्रदोष समय - 05:27 पी एम से 08:11 पी एम

पूजा विधि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

घर के मंदिर और पूजा स्थान की साफ-सफाई करें।

मंदिर में दीपक जलाएं।

भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करें।

शिवजी को धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें।

शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।

सायंकाल प्रदोष काल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें।

शिवलिंग पर पुनः जलाभिषेक करें।

प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें।

शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, आक के फूल और भस्म अर्पित करें।

मंत्र इस पावन दिन भगवान शिव के बीज मंत्र- ‘ॐ नमः शिवाय’ का 108 बार जप करना अत्यंत फलदायी माना गया है।