बुध पर्वत ऊंचा उठा होता है तो क्या होता है? दबा होता है तो क्या होता है?
hastrekha: बुध पर्वत ऊंचा हो तो क्या होता है, इसके अलावा दबा हो तो क्या होता है। इसके बारे में विस्तार से आप जानेंगे।
अगर किसी व्यक्ति की हथेली में बुध पर्वत अधिक उभरा हुआ है और दूसरे पर्वत नीचे दबे हए हैं, तो कहा जाता है कि व्यक्ति लंबे समय तक बुढ़ा नहीं लगता है युवा दिखाई देता है। ये लोग हमेशा पॉजिटिव और मुस्कान रहते हैं। अगर बुध पर्वत आपका दबा हुआ या उसमें उभरा हुआ हो तो कहा जाता है कि व्यक्ति अंधविश्वासी कहलाता है। अंधविश्वास में ये लोग मूर्खतापूर्ण काम भी करवाते हैं। अगर बुध पर्वत पर कोई अशुभ चिह्न जैसे क्रास का हो या फिर रेखाओं की जाली हो तो व्यक्ति को बुद्धि का कम इस्तेमाल करते हैं, या ये कहें उनमें बुद्धि थोड़ी कम होती है।
बुध पर्वत उभरा हुआ हो तो क्या होता है?
इसके उलटा अगर आपके हाथ में बुध पर्वत उभरा हुआ हो तो आपका मानसिक स्तर काफी ऊंचा होता है। इनकी बोलने की शैली बहुत आकर्षक होती है। दूसरे पर्वतों की अपेक्षा बुध अधिक उभरा हुआ दिखाई देता है तो व्यक्ति कुशल प्रबंधक होता है। ये लोग अपनी टीम से बहुत अच्छी तरह काम करवाते हैं।
शुभ बुध पर्वत वाले क्या बनते हैं?
कहा जाता है कि बुधर्वत अगर सही जगह नहीं है तो अगर किसी व्यक्ति की हथेली में बुध पर्वत अशुभ हो तो उसे गणेशजी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके हाथ में बुध पर्वत अच्छी जगह है तो व्यक्ति जहां तक महान् वक्ता, वैज्ञानिक, चिकित्सक, वकील और सफल व्यवसायी बनता है, वहां एकदम बेईमानी के साधनों को अपनाने वाला होता है। अगर आपका बुध अच्छा है तो समझ लें कि आपके लिए सफलाओं को अंबार लगता है। ऐसे व्यक्ति के शुभ पक्ष के प्रभावी होने पर वह किसी भी क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता प्राप्त करने वाला और सर्वोत्कृष्ट रहने वाला होता है। बुध-प्रकार का व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा धोखेबाज, झूठा, बदमाश और धूर्त होता है। इस प्रकार बुराई में भी कोई दूसरे पर्वत प्रकार का व्यक्ति उसकी समता नहीं कर सकता। अतः बुधप्रकार के व्यक्ति से सदा सावधान रहने में ही भलाई होती है। इसकी पहचान कठिन नहीं होती; क्योंकि इस पर्वत प्रकार में अन्य पर्वत प्रकारों से कुछ भिन्न तत्त्व अत्यन्त स्पष्ट रह बुध-प्रकार का व्यक्ति चतुर,विद्वान् तथा मानव प्रकृति का सफल जानकार होने के कारण जीवन में प्रायः सफलता प्राप्त करने वाला होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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