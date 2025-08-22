Budh Gochar: 30 अगस्त से इन 3 राशियों का बदलेगा समय, केतु के नक्षत्र में बुध लेंगे एंट्री

Budh Nakshatra Gochar Rashifal: बुध समय-समय पर अपनी राशि के साथ नक्षत्र में परिवर्तन करते हैं। अगस्त के आखिरी में बुध नक्षत्र परिवर्तन करके कुछ राशियों के लिए अच्छा समय लाएंगे। जानें बुध नक्षत्र परिवर्तन की लकी राशियां-

Budh nakshatra parivartan 2025: ग्रहों के राजकुमार बुध को बुद्धि, व्यापार, तर्क व संवाद का कारक माना गया है। बुध एक निश्चित समय में राशि परिवर्तन की तरह ही नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। बुध के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। 30 अगस्त को बुध मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। केतु के नक्षत्र में बुध का गोचर कई राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है। बुध के नक्षत्र परिवर्तन से इन राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। जानें बुध का नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।

1. वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए बुध का नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी रहने वाला है। इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भावकुता पर काबू रखें। व्यापार को गति मिल सकती है। आर्थिक लाभके संकेत हैं। कार्यस्थल पर अपनी स्किल दिखाने के अवसर मिलेंगे।

2. सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। करियर संबंधी परेशानियां दूर होंगी। सेहत अच्छी होगी। आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। बेकार के खर्चों में कमी आएगी।

3. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। करियर में उन्नति मिल सकती है। भविष्य से जुड़ी योजनाएं बनाने में सफल रहेंगे। दोस्तों व परिवार के सहयोग से किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी। आर्थिक रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे।