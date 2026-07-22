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Budh Margi: बुध बदलने वाले हैं अपनी चाल, किन राशियों को और कैसे लाभ देंगे बुध

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Budh margi: बुध मार्गी होने वाले हैं। ऐसे में किन राशियों के लिए क्या -क्या लाभ मिलेगा। किन जगहों पर बुध की चाल का बदलना आपके लिए अच्छे योग लेकर आएगा।

Budh Margi: बुध बदलने वाले हैं अपनी चाल, किन राशियों को और कैसे लाभ देंगे बुध

बुध ग्रह 24 जुलाई को अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। बुध की चाल में बदलाव से कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे। कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि बुध की चाल मार्गी हो जाएगी। ऐसे में कई राशियों के लिए कम्युनिकेशन से लेकर बिजनेस में अच्छे योग बनेंगे। आपके लिए चीजें साफ होकर दिखने लगेंगी।बुध मार्गी का सबसे अधिक फायदा प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े लोगों को मिलेगा। आइए जानते हैं बुध मार्गी होते हैं तो कैसे फायदा देते हैं। कैसे आपको उनके मार्गी होने से लाभ होता है। इसके साथ ही बुध के मार्गी होने से किन राशियों अच्छे और सफलता के योग बनेंगे। यहां पढ़ें कौन सी राशियां इस दौरान चमकेगी औरउनके लिएचीजें पॉजिटिव होंगी।

बुध मार्गी होते हैं तो क्या-क्या बदलेगा?

ज्योतिष में बुध को बुद्धि वाणी और शिक्षा व्यापार, संचार और तर्क शक्ति का कारक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर बुध वक्री होते हैं तो लोगों को कई ममालों में परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों को फैसले लेने में परेशानी होती है, लोगों को काम में गलतफहमी और बिजनेस में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बुध जब वक्री होते हैं, तो आपके फैसले सही होते हैं, इससे आपको लाभ होता है। आपका बिजनेस अच्छा चलता है और आपके लिए कम्यनिकेशन और लॉजिकल पॉवर भी अच्छी होती है। इससे प्रोफेशन लाइफ से लेकर फाइनेंस तक में आपको लाभ मिलता है।

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यहां जानें कि राशियों को होगा लाभ?

बुध के मार्गी होने से कईराशियों के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। मेष राशि वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी बात से लोग प्रभावित होंगे। लेकिन आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। धैर्य रखें और बेकार की बहस से आपको खासतौर पर बचना होगा। मिथुन राशि के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं।

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इस राशि के लिए बिजनेस चमकेगा और नई संपत्ति और वाहन खरीदने का योग बन रहा है। सिंह राशि के लिए इनकम के सोर्स बन रहे हैं। आपको प्रोफेशनल लाइफ के फैसले और निवेश के फैसलों से भी लाभ होगा। सिंह राशि के लिए नई डील लाभ देने वाली होगी। आर्थिक तौर पर आपके लिए चीजें अच्छी होंगी। कन्या राशि के लिए सोशल लाइफ में वाहवाही मिलेगी और नौकरी में भी प्रमोशन के योग बनेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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