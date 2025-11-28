कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, बुध का मार्गी होना देगा शुभ फल

संक्षेप: ज्योतिषशास्त्र में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। बुध देव को राजकुमार कहा जाता है। 29 नवंबर 2025 को बुध देव मार्गी होने जा रहे हैं। इस समय बुध तुला राशि में विराजमान हैं और वक्री चाल चल रहे हैं।

ज्योतिषशास्त्र में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। बुध देव को राजकुमार कहा जाता है। 29 नवंबर 2025 को बुध देव मार्गी होने जा रहे हैं। इस समय बुध तुला राशि में विराजमान हैं और वक्री चाल चल रहे हैं। बुध के तुला राशि में मार्गी होने से कुछ राशि वालों को लाभ होगा। इन राशि वालों का भाग्योदय होना तय है। आइए जानते हैं, बुध के मार्गी होने से किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन-

वृषभ राशि- बुध के मार्गी होते ही वृषभ राशि के लिए राहत भरा समय शुरू होगा। जिन कामों में अड़चनें थीं, वे अब आसानी से पूरे होंगे। पैसों का रुका हुआ फ्लो खुल सकता है और ऑफिस में आपकी बात को अहमियत मिलेगी। डॉक्यूमेंट, पेपरवर्क और बैंक से जुड़े काम भी तेजी से बनेंगे। रिश्तों में भी बातचीत से माहौल बेहतर होगा।

मिथुन राशि- बुध आपके स्वामी ग्रह है, इसलिए मार्गी होना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बातचीत, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और ऑनलाइन काम में शानदार सफलता मिलेगी। नए कॉन्टैक्ट बनेंगे और किसी खास व्यक्ति से बातचीत आपकी तरक्की का रास्ता खोल सकती है। पढ़ाई, नए कोर्स और स्किल सीखने के लिए भी यह अच्छा समय है।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना मानसिक शांति और स्पष्ट सोच लेकर आएगा। काम में फोकस बढ़ेगा और पुराने पेंडिंग काम भी पूरे होंगे। रिश्तों में गलतफहमियां दूर होंगे और बात करने से स्थिति सुधरेगी। सेहत में भी राहत मिलेगी और आप खुद को अधिक व्यवस्थित और शांत महसूस करेंगे।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना नए मौके लेकर आएगा। करियर का दबाव कम होगा और कोई अच्छा प्रोजेक्ट या ऑफर मिलने की संभावना है। यात्रा, विदेश, ऑनलाइन काम और कानूनी मामलों में फायदा मिलेगा। पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत होगी और रिश्ते में मजबूती आएगी।