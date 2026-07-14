10 दिन बाद बुध बदलेंगे चाल, इन 5 राशियों को होगा खूब प्रॉफिट, 3 रहें सतर्क
Budh Margi July Horoscope 2026: बुध जुलाई में अपनी चाल में परिवर्तन करने वाले हैं। बुध की सीधी चाल कई राशियों के लिए लाभकारी साबित होगी, जबकि कुछ राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। जानें पंडित जी से किन राशियों को होगा लाभ और हानि।
Budh Margi 2026 July: ग्रहों के राजकुमार बुध 24 जुलाई 2026 को मिथुन राशि में मार्गी होंगे। बुध की मार्गी चाल का अर्थ सीधी चाल से है। बुध 24 अक्टूबर तक इसी अवस्था में रहेंगे। बुध के मार्गी होने का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर देखने को मिलेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मिथुन राशि में बुध की स्थिति को बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं। बुध बुद्धि, व्यापार, संचार, तर्क और संवाद के कारक हैं। अपनी स्वराशि में बुध उच्च के होते हैं और अत्यंत शुभ और सकारात्मक प्रभाव प्रदान करते हैं। जानें बुध की मार्गी चाल किन राशियों को देगी लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क।
बुध होंगे मार्गी: 24 जुलाई से इन 5 राशियों का बदलेगा समय
मेष राशि- मेष राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम रंग लाएगा। इस समय आप बुद्धि के दम पर कार्यों में सफलता पाएंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सफलता प्रदान करेंगे। अटके हुए कार्यों को रफ्तार मिल सकती है। धन आगमन के संकेत मिल रहे हैं।
सिंह राशि- सिंह राशि के लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होगा। इस समय आपके करियर में अच्छे बदलाव हो सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि हो सकती है। सेहत में सुधार होगा। आपके धन में वृद्धि हो सकती है। परिवार का साथ मिलेगा। भाई-बहन के साथ रिश्ते सुधरेंगे।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों को करियर में बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। शत्रु परास्त होंगे। आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। किसी अच्छी खबर के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा।
तुला राशि- तुला राशि वालों को बुध की मार्गी चाल अच्छे फल प्रदान करेगी। इस समय आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आपकी वाणी मधुर होगी। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को सफलता प्राप्त होगी। रिश्तों में सुधार होगा।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह व्यक्तिगत विकास का समय है। इस समय आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी परेशानी खत्म होगी। धन का आवक बढ़ेगा और खर्चों में कमी आएगी। बचत के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी तंत्र का भरपूर लाभ मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। व्यापार में विस्तार के योग हैं।
बुध मार्गी का प्रभाव: इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क
बुध मार्गी से कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस समय धन संबंधित परेशानियां सामने आ सकती हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लें, वरना नुकसान हो सकता है। परिवार से जुड़ी दिक्कतें सामने आएंगी। मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। खर्च की अधिकता रहेगी, जिससे आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान