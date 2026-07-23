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Budh Margi 2026: कल से वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि के शुरू हो सकते हैं अच्छे दिन

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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24 जुलाई 2026 को बुध मार्गी होकर सीधी चाल चलेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए यह समय शुभ माना जा रहा है। करियर, कारोबार, शिक्षा और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। 

budh gochar
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Budh Margi 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, शिक्षा, कारोबार, नौकरी, वाणी और संचार का कारक माना जाता है। जब बुध वक्री होते हैं तो कई लोगों के काम में रुकावट आने लगती है। फैसले लेने में दिक्कत होती है और बातचीत में भी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अब 24 जुलाई 2026 को बुध मार्गी होने जा रहे हैं। यानी बुध फिर से सीधी चाल चलेंगे। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय ज्यादा शुभ माना जा रहा है।

आइए जानते हैं, किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

वृषभ राशि- वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय अच्छा रह सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के योग बनेंगे। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में भी पहले से बेहतर स्थिति बन सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत होने की संभावना है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इसलिए बुध का मार्गी होना इस राशि के लोगों के लिए राहत लेकर आ सकता है। नौकरी और कारोबार में अच्छे मौके मिल सकते हैं। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। किसी पुराने काम में सफलता मिलने की भी संभावना है।

कन्या राशि- कन्या राशि के लोगों को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। अगर किसी काम में रुकावट आ रही थी तो अब स्थिति बदल सकती है। व्यापार करने वालों को लाभ मिलने के संकेत हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा।

तुला राशि- तुला राशि के लोगों के लिए यह समय नई शुरुआत का हो सकता है। आय बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा। पुराने विवाद खत्म होने की संभावना है।

मकर राशि- मकर राशि के लोगों को करियर में फायदा मिल सकता है। मेहनत का पूरा फल मिलने के योग हैं। कारोबार में नए ग्राहक मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

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बुध मार्गी होने का क्या असर होगा?

बुध ग्रह का संबंध शिक्षा, व्यापार, लेखन, बैंकिंग, मीडिया, संचार और बुद्धि से माना जाता है। ऐसे में बुध के मार्गी होने के बाद इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने लग सकते हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू करने का समय भी अच्छा माना जा रहा है। हालांकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है, इसलिए इसका असर भी अलग-अलग हो सकता है।

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करें ये आसान उपाय

अगर आप बुध ग्रह की शुभता बढ़ाना चाहते हैं तो बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें। हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा श्रद्धा के साथ "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का जाप किया जा सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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