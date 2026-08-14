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बुध-मंगल के दशांक योग से चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, करियर में मिलेगा बड़ा लाभ

By Navaneet Rathaur
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14 अगस्त को बुध और मंगल के दशांक योग बनने से मेष, मिथुन और कन्या राशि वालों के करियर में बड़ी सफलता, प्रमोशन और आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। इस शुभ योग का पूरा प्रभाव और आसान उपाय जानें।

budh mangal dashank yog
बुध-मंगल का दशांक योग

वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का एक-दूसरे से विशेष कोणीय संबंध कई शुभ योग बनाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, 14 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजकर 37 मिनट पर बुध और मंगल आपस में 36 डिग्री का कोण बनने से दशांक योग का निर्माण हुआ। बुध बुद्धि, तर्क, वाणी और व्यापार का कारक है, जबकि मंगल ऊर्जा, साहस और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। जब बुद्धि और पराक्रम का यह मिलन होता है, तो कार्यकुशलता और रणनीतिक क्षमता बढ़ती है। इस योग से तीन राशियों को खास लाभ मिलने के संकेत हैं।

दशांक योग का महत्व

बुध और मंगल का यह कोणीय संबंध सामान्य नहीं माना जाता है। यह योग व्यक्ति की सोच को तेज बनाता है और साहस के साथ सही दिशा देता है। काम में नई रणनीति अपनाने और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। करियर और व्यापार में सक्रियता रहने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जो लोग इस समय अपनी योजनाओं पर ध्यान देंगे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। योग का प्रभाव कुछ दिनों तक बना रह सकता है, इसलिए सही दिशा में मेहनत करना फायदेमंद रहेगा।

मेष राशि पर प्रभाव

मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं। बुध के साथ इस योग से साहस और बुद्धि का अच्छा संतुलन बनेगा। नौकरीपेशा लोगों के काम की सराहना हो सकती है। उच्च अधिकारियों के सहयोग से प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। भूमि, भवन या रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में आर्थिक फायदा संभव है। आजकल के कामों में पहल करने से परिणाम बेहतर दिख सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाने से तरक्की का रास्ता खुलेगा। जल्दबाजी से बचकर सोच-समझकर कदम बढ़ाने से लाभ ज्यादा मिलेगा।

मिथुन राशि पर प्रभाव

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। मंगल के साथ बन रहा यह दशांक योग इनके लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। व्यापार या मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। तार्किक क्षमता और साहस के बल पर ऑफिस की चुनौतियों को आसानी से पार किया जा सकता है। बातचीत और योजना बनाने में स्पष्टता रहेगी। सही समय पर सही फैसला लेने से करियर में अच्छी प्रगति दिखेगी।

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कन्या राशि पर प्रभाव

कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग करियर और वित्तीय मामलों में नई ऊंचाई दे सकता है। आय के नए स्रोत खुलने के योग हैं। बिजनेस में नए प्रयोग सफल रह सकते हैं और मुनाफा बढ़ने की संभावना है। निर्णय लेने की क्षमता सटीक रहेगी जिससे निवेश से जुड़े मामलों में अच्छा लाभ कमाने का अवसर मिल सकता है। काम में बारीकी और अनुशासन बनाए रखने से नतीजे बेहतर आएंगे। योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर आर्थिक मजबूती बढ़ेगी। छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़ा फायदा हो सकता है।

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शुभ फल पाने के उपाय

इस योग का पूरा लाभ लेने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से बुध ग्रह की कृपा बनी रहती है। मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि मंगल का शुभ प्रभाव बना रहे। काम में ईमानदारी और धैर्य बनाए रखें। अनावश्यक विवाद से बचें और अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें।

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दशांक योग के दौरान इन उपायों के साथ मेहनत करने से करियर में अच्छा लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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