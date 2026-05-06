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कल भरणी नक्षत्र में जाएंगे बुध, शुक्र के साथ किन 3 राशियों का बिजनेस चमकेगा?

May 06, 2026 09:58 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Budh in bharni nakshtra:बुध अब शुक्र के साथ भी युति बनाने वाले हैं। बुध राशि परिवर्तन से एक वीक पहले भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं, इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। आपको बता दें कि शुक्र और बुध एक दूसरे के मित्र है, इ

कल भरणी नक्षत्र में जाएंगे बुध, शुक्र के साथ किन 3 राशियों का बिजनेस चमकेगा?

बुध ने 30 अप्रैल को मेष राशि में गोचर किया था। इसके बाद अब फिर बुध गोचर करने वाले हैं, बध सूर्य के साथ-साथ रह हैं, जिससे बुधादित्य राजयोग का लाभ राशियों को मिल रहा है। अभी भी सूर्य और बुध एक साथ एक राशि में हैं और अब बुध 15 मई को फिर से राशि परिवर्तन कर रहे हैं जिससे वो वृषभ राशि में जाएंगे। इसी दिन सूर्य भी इसी राशि में प्रवेश करेंगे। इससे बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। एक तरफ बुध और सूर्य की युति राशियों को अच्छे नतीजे दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बुध अब शुक्र के साथ भी युति बनाने वाले हैं। बुध राशि परिवर्तन से एक वीक पहले भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं, इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। आपको बता दें कि शुक्र और बुध एक दूसरे के मित्र है, इसलिए जब ये दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे तो इससे कई राशियों को लाभ होगा, इससे कई राशियों के लिए बिजनेस से लेकर नौकरी तक में बदलाव के योग बनेंगे। यहां हम बताएंगे उन राशियों के बारे में जो इससे लाभ के योग पाएंगी। आइए जानें इन राशियों के साथ क्या अच्छे योग बनेंगे।

कन्या राशि के लिए बुध और शुक्र क्या लाएंगे योग

कन्या राशि वालों के लिए इस योग से लाभ के योग बनेंगे। आपको उन चीजों में लाभ मिलेगा, जिनके बारे में आपने सिर्फ सोचा था। सेविंग्स को खराब किए बिना आपको निवेश भी पर्याप्त लाभ दिला सकता है। जॉब में आपको तरक्की के साथ पद बढ़ने का लाभ मिलेगा। शुक्र के सपोर्ट से आपको सब सुख के साधन मिलेंगे।

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धनु राशि के लिए बुध और शुक्र का फुल सपोर्ट

धनु राशि वालों के लिए यह समय अच्छा होगा, इस राशि के लोगों को पार्टनरशिप के जरिए पैसा मिलेगा, आर्थिक तौर पर आप जो सोच रहे हैं वो सपना पूरा होगा, बिजनेस में रोज नए उन्नति के मैके आपको मिलेंगे। शुक्र का सपोर्ट आपको मिलेगा तो, धन की कमी नहीं होगी।

मिथुन राशि के लिए बुध और शुक्र देंगे लाभ ही लाभ

मिथुन राशि के लोगों के लिए पहले के किसी काम के जरिए आपको लाभ मिलने के योग हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आपको लाइफ पार्टनर से भी फुल सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप आगे बढ़ेंगे।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


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कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


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