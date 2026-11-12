अगले 20 दिन 5 राशियों के लिए रहेंगे शानदार, बुध बनेंगे कारण
Budh Gochar: बुध इस समय शुक्र की राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शुक्र और बुध के बीच मित्रता होने के कारण कई राशियों को इस गोचर काल में जबरदस्त लाभ के संकेत हैं। जानें किन राशियों के लिए यह समय शुभ रहेगा।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध का तुला राशि में गोचर अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। ज्योतिष में बुध और शुक्र के बीच मित्रता का भाव माना जाता है। शुक्र की राशि तुला में बुध के प्रवेश से जातकों के व्यावसायिक जीवन, कलात्मक क्षेत्रों और संवाद में अच्छे बदलाव हो सकते हैं। बुध ग्रह व्यापार, संवाद और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि बुध जब तुला राशि में आते हैं, तो सभी 12 राशियों को प्रभावित करते हैं। लेकिन 5 राशियों ऐसी हैं जिन्हें बुध गोचर काल में अत्यंत शुभ परिणाम मिलेंगे। बुध तुला राशि में बीते 26 सितंबर 2026 से भ्रमण कर रहे हैं और अगले 20 दिन यानी 2 दिसंबर तक इसी राशि में रहेंगे। जानें बुध गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।
1.मिथुन राशि पर बुध गोचर का प्रभाव:
मिथुन राशि वालों को बुध राशि परिवर्तन से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस समय व्यापारियों को किसी नई डील या सौदे पर साइन करने के मौका मिल सकता है। नौकरी करने वालों को बदलाव के अच्छे अवसर मिलेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। करियर में उन्नति मिल सकती है।
2. कन्या राशि पर बुध गोचर का प्रभाव:
कन्या राशि वालों को बुध राशि परिवर्तन से आर्थिक सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यापारियों को विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा करने वालों की उलझनें हल हो सकती है। नौकरी में किसी नए पद या काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
3. तुला राशि पर बुध गोचर का प्रभाव:
बुध गोचर काल में तुला राशि वालों का साहस और पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेने में सफल हो सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या पदोन्नति आदि के संकेत हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। धर्म-कर्म में हिस्सा ले सकते हैं।
4. धनु राशि पर बुध गोचर का प्रभाव:
बुध राशि परिवर्तन से धनु राशि वालों की व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। मानसिक तौर पर राहत महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। कामकाज का बोझ हल्का हो सकता है। व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। वाणी से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे।
5. कुंभ राशि पर बुध गोचर का प्रभाव:
कुंभ राशि वालों को बुध गोचर के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में मनमुताबिक परिणाम मिल सकते हैं। पार्टनरशिप से लाभ होगा। कार्यक्षमता में सुधार होगा। सरकारी तंत्र सहयोग करेगा। यात्राएं लाभकारी रहेंगी। धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे की प्राप्ति होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जिसका लाभ नौकरी या करियर में मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान