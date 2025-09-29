नवरात्रि के बाद शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, भाग्योदय के संकेत

Budh Gochar Rashi Parivartan Mercury Transit In Libra : 3 अक्टूबर 2025 को बुध ग्रह तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को विशेष महत्व प्राप्त है और उन्हें राजकुमार ग्रह भी कहा जाता है। बुध बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुराई और मित्रता के कारक ग्रह हैं।

3 अक्टूबर 2025 को बुध ग्रह तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को विशेष महत्व प्राप्त है और उन्हें "राजकुमार ग्रह" भी कहा जाता है। बुध बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुराई और मित्रता के कारक ग्रह हैं। बुध का तुला राशि में प्रवेश जीवन में नई सूझबूझ, अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। इस राशि परिवर्तन के प्रभाव से कुछ राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। इन राशियों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं, बुध का तुला राशि में प्रवेश किन राशियों के लिए रहेगा शुभ-

मेष राशि- तुला राशि में बुध के प्रवेश से मेष राशि वालों के लिए शिक्षा, व्यवसाय और संचार के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। इस समय आपके बुद्धि और तर्कशक्ति में वृद्धि होगी, जिससे किसी भी विवाद या चुनौती का सामना करना आसान होगा। नौकरी या व्यवसाय में आपकी सूझबूझ आपको उच्च स्तर पर ले जा सकती है। नए संपर्क और मित्रता का योग बनेगा, जिससे सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। निवेश और वित्तीय मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए तुला राशि में बुध का गोचर विशेष रूप से लाभकारी है। इस समय आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संवाद और संपर्क से लाभ मिलेगा। अधिकारियों या वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य में तरक्की और सम्मान की प्राप्ति होगी। बच्चों या परिवार से जुड़ी खुशियाँ मिल सकती हैं। यात्रा या नए अवसर के लिए समय अनुकूल है। बुध की ऊर्जा से आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे और समस्याओं का समाधान आसानी से होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना आवश्यक है।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए तुला राशि में बुध का प्रवेश शिक्षा, यात्रा और लंबी अवधि के कार्यों में शुभ प्रभाव लाएगा। आपका मानसिक ध्यान और योजनाओं पर फोकस बढ़ेगा। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियाँ और चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता और चतुराई से इनका समाधान संभव होगा। मित्र और सहयोगी आपके लिए मार्गदर्शन का साधन बनेंगे। निवेश और वित्तीय मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएँ। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन समय-समय पर आराम और ध्यान आवश्यक है।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए तुला राशि में बुध का गोचर सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। शिक्षा, संचार और नए विचारों के लिए समय अनुकूल है। आपके व्यवसाय और नौकरी में सुधार होगा, और नई योजनाओं को लागू करने का अवसर मिलेगा। मित्र और सहकर्मी सहयोग करेंगे, जिससे कार्य में सफलता संभव होगी। यात्रा का योग भी बन सकता है। वित्तीय मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनाए रखना आवश्यक है।