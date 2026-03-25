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कुंभ राशि से मीन राशि में होगा बुध गोचर, 11 अप्रैल से इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Mar 25, 2026 08:47 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Budh Gochar Meen Rashifal Mercury Transit 2026 : जल्द ही बुध का गोचर गुरु की राशि में होने जा रहा है। बुध का गोचर शुभ हो तो करियर और बिजनेस में लाभ देखने को मिलता है। लाइफ में बातचीत के कारण चल रही दिक्कतें भी कम हो सकती हैं।

कुंभ राशि से मीन राशि में होगा बुध गोचर, 11 अप्रैल से इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Budh Gochar Meen Rashifal Mercury Transit 2026 : ग्रहों के राजकुमार बुध वर्तमान समय में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि की कुंभ राशि में बुध इस समय विराजमन हैं। जल्द ही बुध का गोचर गुरु की राशि में होने जा रहा है। बुध का गोचर शुभ हो तो करियर और बिजनेस में लाभ देखने को मिलता है। लाइफ में बातचीत के कारण चल रही दिक्कतें भी कम हो सकती हैं। वहीं, कुछ राशियों के लिए बुध का गोचर नेगेटिव इफेक्ट का कारण भी बन सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 11 अप्रैल के दिन रात में 01:20 मिनट पर बुध गुरु की मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध के मीन राशि में गोचर करने से कुछ राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है। आइए जानते हैं-

कुंभ राशि से मीन राशि में होगा बुध गोचर, 11 अप्रैल से इन राशियों की चमकेगी किस्मत

मीन राशि वालों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर कैसा रहेगा?

मीन राशि वालों के लिए बुध का गुरु की राशि में गोचर करना शुभ साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको कई नए मौके मिल सकते हैं। घर-परिवार में शांति और सुख वाला माहौल रहेगा। पूरी लग्न और मेहनत के साथ टास्क करना आपके लिए फलदायक रहेगा। जीवनसाथी के साथ थोड़ी बहुत अनबन होना लाजमी है। इसलिए पेशेंस के साथ मामलों को सुलझाना बेहतर रहेगा।

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वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर कैसा रहेगा?

बुध का मीन राशि में गोचर करना वृषभ राशि वालों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह समय शुभ साबित हो सकता है। सरप्राइज डेट पर जाने की भी संभावना है। प्रेमी एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। कुछ लोग भूमि या वाहन खरीद सकते हैं। वहीं, घर के सदस्यों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेन्ड करेंगे। लव लाइफ रोमांटिक रहने वाली है।

कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर कैसा रहेगा?

कुंभ राशि वालों के लिए बुध का मीन राशि में गोचर करना बेहद ही शुभ माना जा रहा है। नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए ये समय काफी लकी रहेगा। वहीं, मैरिड लोगों को अपने पार्टनर की हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। सिंगल जातकों को प्यार की तलाश में गुड न्यूज मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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