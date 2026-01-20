शनि की राशि कुंभ में जा रहे हैं बुध, किसके लिए बन रहे हैं लाभ के योग

संक्षेप: बुध ग्रह शनि की राशि कुंभ में जा रहे हैं। ऐसे में बुध और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कुछ राशियों के दिक्कत वाला तो कुछ राशियों के लिए लाभ के योग देने वाला होगा। आइए जानें इसका क्या असर राशियों पर होगा।

Budh Gochar in Kumbh Rashi 2026: बुध ग्रह शनि की राशि कुंभ में जा रहे हैं। ऐसे में बुध और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कुछ राशियों के दिक्कत वाला तो कुछ राशियों के लिए लाभ के योग देने वाला होगा। आइए जानें इसका क्या असर राशियों पर होगा। आपको बता दें कि बुध फरवरी में गोचर करने वाला है, जो कई राशियों के लिए शुभ है। ज्योतिषियों के अनुसार कहा जाता है कि बुध के शनि राशि कुंभ में जाने से 12 राशियों पर इसका खास असर दिखाई देगा। आइए जानें किस राशि के लिए बुध का शनि की राशि में जाना लाभ देगा। आइए जानें किन राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वृषभ राशि वालों के लिए लाभ के योग बनेंगे। इस राशि के लिए शनि की राशि में जाना लाभ तो देगा साथ ही आपको अच्छी खबर के साथ करियर और नौकरी में भी लाभ कराएगा। बिजनेस में आपके लिए बेहतर समय होगा। आपके लिए इनकम के नए सोर्स बनेंगे। निवेश भी आपको लाभ देगा।

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर तरक्की लाएगा। आपके लिए बिजनेस से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।कुल मिलाकर आप धन लाभ पाएंगे। मन खुश रहेगा। आपको कोई प्रपोज कर सकता है। इसके अलावा आपके लिए इनकम के सोर्स बनेंगे।

तुला राशि के लिए इस गोचर का प्रभाव अच्छे रिजल्ट लाएगा। आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप प्रोपर्टी से भी लाभ पाएंगे। आपको लवलाइफ में भी अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। आपके पास इस समय जो पार्टनरशिप है, वो भी आपको लाभ कराएगी।

कुंभ राशि वालों के लिए लीडरशिप में अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। आपको लवलाइफ में गुड न्यूज मिलेगी। आपके बिजनेस के टारगेट पूरे होगें। भाई-बहनों के साथ प्यार बना रहेगा।