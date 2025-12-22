साल के आखिर में गुरु की राशि में जाएंगे बुध, इन राशियों के लिए रहेगा बेस्ट

संक्षेप: साल के आखिर में ग्रहों के राजकुमार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बुध गोचर साल के आखिर में हो रहा है, जो एक साथ तीन और ग्रहों से मिलेगा। बुध वृश्चिक राशि से अब धनु राशि में जाएंगे, जहां पहले ही सूर्य मंगल, शुक्र ग्रह मौजूद हैं।

Budh Gochar 2025: साल के आखिर में ग्रहों के राजकुमार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बुध गोचर साल के आखिर में हो रहा है, जो एक साथ तीन और ग्रहों से मिलेगा। बुध वृश्चिक राशि से अब धनु राशि में जाएंगे, जहां पहले ही सूर्य मंगल, शुक्र ग्रह मौजूद हैं, इसलिए अब 29 दिसंबर 2025, सोमवार को बुध भी धनु में प्रवेश करेंगे। अब 17 जनवरी तक बुध इसी राशि में रहेंगे। इस प्रकार साल के आखिर में धनु राशि में चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है। इससे एक नहीं, कई राशियों को लाभ होगा। बुध के धनु राशि में जाने से करियर के लिहाज से आपका समय अच्छा रहेगा। किसी खास प्रोजेक्ट के लिए आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं। कुछ राशियों को इससे प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से, आपकी इनकंम में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। आइए जानें धनु राशि में बुध के जाने से किन राशियों के लिए शुभ संयोग बनेगा।

मेष राशि वालों को एजुकेशन के एरिया में लाइफ में अच्छे मौके मिलेंगे। आपका घूमना इस समय आपको लाभ देगा। इस समय आपको बैलेंस डाइट लें। रोज अच्छे से एक्सरसाइज करें।

सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, आपके लिए रिलेशनशिप से लेकर मेंटल हेल्थ में आपको फायदा होगा। रोमांटिक लाइफ पहले से और भी अच्छी हो जाएगी। इस समय पहले के किसी नुकसान की भरपाई की उम्मीद भी आप कर सकते हैं।

धनु राशि वालों के लिए बुध का गोचर बहुत अधिक शुभ रहेगा। इस राशि के लोगों के रिलेशनशिप में तो अच्छी खबर मिलेगी ही साथ ही आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी। नौकरी में तरक्की के मौके मिलेंगे। ऑफिस में आप आगे बढ़ेंगे, आपके लिए बेस्ट रहेगा कि अपनी वाणी को इस समय प्यार भरी रखें, जिससे आप लाइफ में खुशियां पा सकें।

कुंभ राशि वालों को बुध गोचर से लाभ होगा। इस राशि के लोगों को अचानक किसी से लाभ मिल सकता है, आपके लिए एक के बाद एक चीजें सहीहो जाएंगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और इनकम के नए सो्स बनेंगे। बिजनेस भी उन्नति करेगा।