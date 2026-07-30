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6 दिन बाद बनने लगेंगे इन पांच राशियों के काम, बुध गोचर से होगा जबरदस्त फायदा

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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5 अगस्त को बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मिथुन राशि से निकलकर बुध कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। इस परिवर्तन का लाभ कन्या और तुला समेत कुल 5 राशियां उठाने वाली हैं। 

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बुध गोचर 2026

अगस्त का महीना ज्योतिषीय लिहाज से काफी खास माना जा रहा है। 5 अगस्त को बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस राशि का संबंध चंद्रमा से है। जहां एक ओर बुध को बुद्धि, बिजनेस, कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा ग्रह माना जाता है तो वहीं चंद्रमा मन का कारक है। ऐसे में ये राशि परिवर्तन कुछ राशियों को नौकरी-बिजनेस में खूब लाभ दिलाने वाला है। पंडित नरेद्र उपाध्याय के अनुसार बुध गोचर का असर 12 राशियों पर किसी ना किसी रूप में दिखेगा। हालांकि मेष, कन्या, तुला मिथुन और मकर राशि वालों को इसका खूब लाभ मिलेगा। जानिए आखिर इन राशियों की जिंदगी में आज से 6 दिन बाद किस तरह से सकारात्मक बदलाव देखने को मिलने वाले हैं?

ज्योतिषीय गणना के आधार पर बुध अभी अपनी ही राशि मिथुन में 5 अगस्त तक विराजमान हैं। इसी के बाद उनका गोचर चंद्रमा की राशि यानी कर्क में होगा। कर्क राशि में बुध 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक विराजमान रहेंगे।

इन 5 राशियों को बुध गोचर से मिलेगा प्रॉफिट

मेष राशि

5 अगस्त के बाद का समय मेष राशि वालों के घर-परिवार में खुशियां लेकर आ सकता है। अगर लंबे समय से प्रॉपर्टी या फिर गाड़ी खरीदने की प्लानिंग से जुड़ा कोई काम रुका हुआ था तो उसमें रफ्तार आ सकती है। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों को इस समय पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

मिथुन राशि

बुध गोचर होते ही मिथुन राशि वालों को पैसों से जुड़े मामलों में राहत मिलने वाली है। रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना बनेगी। वहीं इनकी बातों का असर अब ज्यादा होगा जिससे नौकरी-बिजनेस में अच्छा-खासा लाभ मिलेगा। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के दम पर इनके कई काम इस बीच बन सकते हैं।

कन्या राशि

कर्क राशि में जाते ही बुध कन्या राशि को भी अच्छे मौके दिलवा सकते हैं। लंबे समय से जिन चीजों का इंतजार था अब उसमें अच्छी-खासी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। साथ ही इस बीच नई लोगों से मुलाकात भी हो सकती है जोकि आगे चलकर काफी साथ निभाएंगे। कुछ लोगोंं को करियर में अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। नए मौके मिलने की पूरी संभावना है।

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तुला राशि

तुला राशि वालों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने का अवसर भी मिल सकता है। मान-सम्मान में बढ़ोतरी होने के योग हैं। इस गोचर की वजह से तुला राशि वालों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं।

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मकर राशि

इस गोचर का लाभ उठाने वाली आखिरी राशि मकर है। इन लोगों को पार्टनरशिप वाले काम में खूब लाभ मिलने के चांस हैं। वहीं रिश्ते भी मजबूत होते नजर आएंगे। बातचीत के जरिए हर किसी को अपने फेवर ले सकते हैं। लंबे समय से अटके काम धीरे-धीरे पूरे होते जाएंगे।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
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