बुध की अपनी राशि में हो रही वापसी: कल से इन 4 राशियों को रहेगी चांदी, इन 3 कामों में बरतें सावधानी
Budh Rashi Parivartan 2026: 7 जुलाई को बुध अपनी ही राशि मिथुन में वापसी कर रहे हैं। बुध के मिथुन राशि में आने से कई राशियों की किस्मत चमक सकती है। जानें इस दौरान किन कामों से बचना चाहिए।
Budh Gochar 2026 Mithun Rashi Mein: ग्रहों के राजकुमार बुध करीब 15-16 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। 7 जुलाई 2026 को बुध अपनी स्वराशि बुध में गोचर कर रहे हैं और 4 अगस्त तक इसी राशि में रहेंगे। यह गोचर संचार, व्यापार और बुद्धि से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता दिलाता है। अपनी ही राशि में बुध के आने से ग्रह की शुभता और ऊर्जा बढ़ जाती है। जिससे कुछ भाग्यशाली राशि वालों को व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार के साथ आर्थिक लाभ होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को वाणी, बुद्धि, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है। इसलिए इस दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है या सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जानते हैं कि बुध का मिथुन राशि परिवर्तन किन राशियों को दिलाएगा लाभ और इस दौरान किन कामों से बचना चाहिए।
बुध का मिथुन राशि परिवर्तन: इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत
1. मिथुन राशि-
मिथुन राशि में ही बुध का गोचर हो रहा है। इस राशि के स्वामी बुध हैं। बुध के राशि परिवर्तन से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। अटके हुए कार्यों को रफ्तार मिल सकती है। नौकरी करने वाले कुछ जातकों को पदोन्नति के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। आपको आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। वाणी में मधुरता रहेगी और व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी।
2. सिंह राशि-
सिंह राशि के लिए बुध का गोचर लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय आपको नौकरी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। कार्यों में सफलता मिलेगी और नौकरी संबंधी परेशानियां खत्म होंगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा और सरकारी तंत्र से लाभ होगा।
3. तुला राशि-
तुला राशि वालों के लिए यह समय सुख-सुविधाओं से भरा रहेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। घर-परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों को सफलता मिल सकती है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
4. धनु राशि-
धनु राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वैवाहिक जीवन में सुखद परिणाम मिलेंगे। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। व्यावसायिक स्थिति अच्छी होगी। नौकरी में मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी।
बुध गोचर काल में न करें ये काम-
1. बुध मिथुन गोचर की अवधि में धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय जल्दबाजी में निवेश से जुड़ा फैसला नहीं लें। अगर निवेश करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें।
2. बुध गोचर के दौरान बेवजह की यात्रा करने से बचें। जरूरी काम से निकलना पड़े तो विशेष सावधानी के साथ बुध ग्रह का मंत्र 'ऊं बुधाय नम:' मंत्र का जाप करना लाभकारी माना जाता है।
3. बुध गोचर के समय अपनी वाणी में नियंत्रण रखें। इस दौरान कठोर शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। इस दौरान वाद-विवाद से बचना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान