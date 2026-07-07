Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

7 जुलाई से मिथुन राशि के बुध इन 3 राशियों को खूब करेंगे परेशान, काफी हद तक राहत देंगे ये 5 उपाय

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Budh ka mithun gochar 2027: बुध अपनी स्वराशि मिथुन में आ गए हैं। मिथुन राशि में बुध ज्यादा बलवान और प्रभावशाली माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि बुध गोचर का किन राशियों पर पड़ सकता है प्रतिकूल प्रभाव।

7 जुलाई से मिथुन राशि के बुध इन 3 राशियों को खूब करेंगे परेशान, काफी हद तक राहत देंगे ये 5 उपाय

Budh Gochar 7 July 2026, बुध का मिथुन राशि में गोचर: ग्रहों के राजकुमार बुध 7 जुलाई 2027 को अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर कर गए हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को वाणी, व्यापार, बुद्धि और संचार का कारक माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, बुध अपनी स्वराशि मिथुन में वापसी कर गए हैं और 4 अगस्त तक इसी राशि में रहेंगे। अपनी राशि में आने से बुध का प्रभाव बढ़ गया है। अपनी प्रिय राशियों पर बुध का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, जबकि शत्रु राशियों पर बुध प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। ज्योतिष में चंद्रमा और मंगल को बुध का शत्रु माना जाता है। इसलिए चंद्रमा की कर्क और मंगल की मेष और वृश्चिक राशि पर बुध का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं बुध गोचर की अवधि में इन राशियों को किस तरह के परिणाम मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:शनि की शत्रु और मित्र राशियों के लिए कैसे रहेंगे 2026 के शेष महीने? जानें

बुध का मिथुन गोचर: 7 जुलाई से ये तीन राशियां रहें ज्यादा सतर्क

कर्क राशि: आपको भौतिक सुखों में कमी का अनुभव हो सकता है। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। काम का बोझ बढ़ सकता है, जिससे मानसिक दबाव हो सकता है। सेहत का खास ख्याल रखें। धन के मामले में किसी भी तरह के रिस्क से बचें। निवेश से जुड़ी योजनाएं फिलहाल के लिए टाल दें।

मेष राशि: मेष राशि वालों को इस समय रिश्तों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारिक स्थिति डगमगा सकती है। किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज या कागजात को पढ़ने के बाद ही साइन करें। वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखें। ऑफिस में उच्चाधिकारियों के साथ बहस से बचें। किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है।

सफलता से हैं दूर? जानिए कब देगा आपका भाग्य साथ।

वृश्चिक राशि: बुध आपकी राशि के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह आयु, संकट का कारक माना जाता है। इस समय आपको नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर रखें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय धन संबंधी योजनाएं विफल हो सकती हैं, इसलिए रुपए-पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।

ये भी पढ़ें:31 जुलाई तक शुक्र-केतु इन 3 राशियों का करेंगे कल्याण, बदलेगा भाग्य का समीकरण

बुध के मिथुन गोचर से इन राशियों को फायदा:

मिथुन राशि में सूर्य पहले से विराजमान हैं, इस तरह बुध-सूर्य मिलकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। बुधादित्य राजयोग को सामाजिक प्रतिष्ठा, धन-संपदा और उन्नति का कारक माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, बुध गोचर से वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि को लाभ मिलेगा।

बुध ग्रह मजबूत करने के उपाय:

1. भगवान गणेश की प्रतिदिन पूजा करें।

2. बुधवार के दिन गाय को हरी घास या चारा खिलाएं।

3. प्रतिदिन 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें।

4. बुधवार के दिन हरे रंग की वस्तुएं जैसे हरी मूंग की दाल, हरे फल या वस्त्र आदि का दान करें।

5. बुधवार का व्रत करें।

ये भी पढ़ें:कुंभ और मकर राशि के लिए कैसा रहेगा बचा हुआ साल? पंडित जी से जानें विस्तृत राशिफल

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
budh Gochar Mercury Transit
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने