अगले 37 दिन 6 राशियों के लिए बहुत शुभ, शुक्र की राशि में बुध रहेंगे एक्टिव
Vakri budh tula rashi me: व्यापार, वाणी, तर्क और संवाद के कारक बुध इस समय अपने मित्र शुक्र की राशि में विराजमान हैं। जानें शुक्र की राशि में बुध का होना किन 6 राशियों के लिए रहेगा शुभ।
ग्रहों के राजकुमार बुध इस समय तुला राशि में वक्री अवस्था में विराजमान हैं। वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार, बुध का तुला गोचर 26 सितंबर 2026 को हुआ था और इस राशि में 2 दिसंबर 2026 यानी आज से अगले 37 दिन तक विराजमान रहेंगे। तुला राशि में आने के बाद बुध ने अपनी चाल में बदलाव किया था। 24 अक्टूबर 2026 को बुध वक्री हो गए थे, यानी उलटी चाल शुरू की थी। बुध तुला राशि में 13 नवंबर तक इस राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि बुध और शुक्र के बीच मित्रता का भाव है। ऐसे में शुक्र की तुला राशि में बुध का वक्री रूप से एक्टिव होना बहुत खराब या नकारात्मक प्रभावों वाला साबित नहीं होगा। तुला राशि में वक्री बुध 6 राशियों को अच्छे फल प्रदान करेंगे। जानें इस लिस्ट में कौन-सी राशियां शामिल हैं।
मिथुन राशि:
मिथुन राशि वालों को इस समय प्रमोशन या पदोन्नति के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। इस समय आपको कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अनुकूल समय रहेगा। इस समय आप अच्छे निर्णय लेने में सफल रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है।
सिंह राशि:
सिंह राशि वालों को इस समय सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि का अनुभव हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं को समय अनुकूल रहने वाला है। व्यापारी वर्ग को विस्तार मिल सकता है। आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव करेंगे। किसी अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। साहस और पराक्रम रंग लाएगा जिससे कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे।
कन्या राशि:
कन्या राशि वालों को इस समय भाग्य का साथ मिलेगा और अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। किस्मत का साथ मिलने से कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
तुला राशि:
तुला राशि वालों को इस समय आय में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस समय आप अपना कोई सपना पूरा कर सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है जिसका लाभ आपको नौकरी और व्यापार में मिलेगा। आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफल हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति बेहतर होगी। नौकरी में अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी।
धनु राशि:
धनु राशि वालों को सरकारी तंत्र का लाभ मिल सकता है। इस समय आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार नजर आ सकता है। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ सकता है। उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको बड़ा पद या पहचान मिल सकती है। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि का अनुभव करेंगे।
मकर राशि:
मकर राशि वालों को इस समय शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। व्यक्तित्व में निखार आएगा। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है। आकस्मिक धन लाभ के योग है जिससे आपको आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। व्यापारी वर्ग किसी नए सौदे या डील में साइन कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान