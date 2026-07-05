Budh Gochar 2026: 7 जुलाई को अपनी ही राशि मिथुन में लौटेंगे बुध, इन 5 राशियों के जीवन में आ सकते हैं बड़े बदलाव
7 जुलाई 2026 को बुध वक्री अवस्था में अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मिथुन, सिंह, तुला, मेष और कर्क राशि के लोगों के लिए इसका प्रभाव अधिक रहने की संभावना है। इस दौरान रुके हुए काम, पुराने संपर्क और अधूरे प्रोजेक्ट दोबारा गति पकड़ सकते हैं।
Budh Gochar 2026: ज्योतिषशास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, कारोबार, संचार, तर्क और शिक्षा का कारक माना जाता है। जब भी बुध राशि बदलते हैं या वक्री होकर किसी राशि में दोबारा प्रवेश करते हैं, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। इस बार बुध 7 जुलाई 2026 को वक्री अवस्था में अपनी ही राशि मिथुन में लौट रहे हैं। इससे कुछ राशियों के लिए नए अवसर बन सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को फैसले लेने और बातचीत में अधिक सावधानी बरतनी होगी।
मिथुन राशि में बुध का गोचर क्यों है खास?
बुध अपनी ही राशि मिथुन के स्वामी हैं। ऐसे में इस राशि में उनका प्रवेश सामान्य गोचर से अलग माना जाता है। हालांकि बुध वक्री रहेंगे, इसलिए पुराने काम, अधूरे प्रोजेक्ट, रुके हुए पैसे, पुराने संपर्क और पहले किए गए निर्णय एक बार फिर चर्चा में आ सकते हैं। यह समय जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर कदम बढ़ाने का माना जाता है।
इन 5 राशियों पर रहेगा सबसे ज्यादा असर
मिथुन राशि- बुध आपकी ही राशि में लौट रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ सकता है। रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं। नौकरी बदलने या इंटरव्यू से जुड़े लोगों को अच्छे संकेत मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी कागजी काम को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं।
सिंह राशि- करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने के योग हैं। नेटवर्किंग का फायदा मिलेगा। नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है।
तुला राशि- भाग्य का साथ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक खबर मिल सकती है। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है।
मेष राशि- बातचीत और लेन-देन में सावधानी रखने की जरूरत होगी। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह पढ़ लें। छोटी-छोटी गलतफहमियां तनाव बढ़ा सकती हैं।
कर्क राशि- खर्च बढ़ सकते हैं। मानसिक उलझन महसूस हो सकती है। पुराने मामलों को लेकर चिंता बढ़ सकती है। यात्रा और आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी करने से बचें।
इन बातों का रखें ध्यान
बुध के वक्री रहने के दौरान बड़े निवेश सोच-समझकर करें। जरूरी दस्तावेजों की दोबारा जांच करें। मोबाइल, लैपटॉप या अन्य डिजिटल डेटा का बैकअप रखें। किसी भी बात को बिना पुष्टि किए आगे न बढ़ाएं। यह समय नए काम शुरू करने से ज्यादा पुराने अधूरे काम पूरे करने के लिए बेहतर माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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