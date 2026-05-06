Budh Gochar 2026: एक हफ्ते में 3 बार बदलेगी बुध की चाल, इन 4 राशियों को होगा धन लाभ, चमकेगा भाग्य का सितारा
मई का महीना ज्योतिष के हिसाब से काफी खास माना जा रहा है। इस बार बुध ग्रह बहुत कम समय में लगातार तीन बड़े बदलाव करने वाले हैं। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, व्यापार, बातचीत, पैसा और करियर का कारक माना जाता है।
मई का महीना ज्योतिष के हिसाब से काफी खास माना जा रहा है। इस बार बुध ग्रह बहुत कम समय में लगातार तीन बड़े बदलाव करने वाले हैं। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, व्यापार, बातचीत, पैसा और करियर का कारक माना जाता है। ऐसे में इसकी चाल बदलने का असर कई राशियों की जिंदगी पर देखने को मिल सकता है। खासकर कुछ राशियों के लिए यह समय पैसा, करियर और रिश्तों के मामले में राहत और नए मौके लेकर आ सकता है।
ज्योतिष के मुताबिक 7 मई को बुध भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 13 मई को कृत्तिका नक्षत्र में जाएंगे और उसी दिन उनकी चाल भी बदल जाएगी। फिर 15 मई को बुध वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इतने कम समय में बुध के लगातार बदलाव को काफी खास माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इसका अच्छा असर खास तौर पर वृषभ, कर्क, कन्या और कुंभ राशि वालों पर पड़ सकता है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए यह समय पहले से ज्यादा राहत वाला रह सकता है। परिवार और रिश्तों में चल रही दूरियां धीरे-धीरे कम होने लगेंगी। अगर किसी करीबी से मनमुटाव था तो बातचीत फिर शुरू हो सकती है। शादीशुदा लोगों के रिश्तों में भी सुधार देखने को मिल सकता है।
पैसों के मामले में भी समय अच्छा माना जा रहा है। कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। बिजनेस करने वालों को नई पार्टनरशिप का फायदा मिल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को भी आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह समय नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। अगर लंबे समय से नया काम या बिजनेस शुरू करने का सोच रहे थे तो अब प्लान आगे बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा। पैसा आएगा और बचत भी पहले से बेहतर हो सकती है।
जो लोग कर्ज या पुराने खर्चों की वजह से परेशान चल रहे थे, उन्हें भी राहत मिल सकती है। वहीं सेहत के मामले में भी समय थोड़ा बेहतर रहने वाला है। अगर किसी बीमारी या कमजोरी से परेशान थे तो धीरे-धीरे सुधार महसूस होगा।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह समय मानसिक शांति देने वाला माना जा रहा है। जिन रिश्तों में पिछले कुछ समय से दूरी बनी हुई थी, वहां हालात सुधर सकते हैं। पुराने दोस्त या करीबी फिर से संपर्क में आ सकते हैं।
धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों में मन ज्यादा लग सकता है। कई लोगों का ध्यान पूजा-पाठ या खुद को शांत रखने वाली चीजों की तरफ बढ़ेगा। पैसों के मामले में भी समय अच्छा माना जा रहा है। पुराने निवेश से फायदा मिलने के योग हैं।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों को इस दौरान सामाजिक और आर्थिक दोनों मामलों में फायदा मिल सकता है। परिवार और भाई-बहनों के साथ रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। कोई नया मौका अचानक सामने आ सकता है जिससे आगे फायदा मिल सकता है।
अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें, लेकिन सही प्लानिंग के साथ किया गया काम अच्छा रिजल्ट दे सकता है। नौकरी और बिजनेस दोनों में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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