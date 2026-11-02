कल से राहु के नक्षत्र में बुध, अगले 23 दिन 4 राशियों के लिए कष्टकारी
Mercury Transit: बुध इस समय विशाखा नक्षत्र में विराजमान हैं। 3 नवंबर को राहु के स्वाति नक्षत्र में आ जाएंगे। राहु के नक्षत्र में बुध गोचर से 4 राशियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
Budh Gochar: ग्रहों के राजकुमार बुध एक निश्चित समय में अपने नक्षत्र में परिवर्तन करते हैं। इस समय बुध विशाखा नक्षत्र में विराजमान हैं और नवंबर के पहले सप्ताह में स्वाति नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। बुध को वाणी, व्यापार, संवाद और सामाजिक प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि बुध का स्वाति नक्षत्र में गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत प्रदान कर रहा है, जबकि चार राशियां ऐसी हैं जिन्हें इस समय थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है। राहु के प्रभाव में आने से बुध कर्क, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। जानें बुध नक्षत्र गोचर के दौरान इन राशियों को किस तरह के परिणाम मिलेंगे।
बुध कब बदलेंगे नक्षत्र?
वैदिक ज्योतिष पंचांग के अनुसार, बुध 03 नवंबर 2026 को सुबह 6 बजे के आसपास वक्री अवस्था में फिर से स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे और 25 नवंबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद बुध का गोचर विशाखा नक्षत्र में हो जाएगा। इस दौरान बुध तुला राशि के गोचर में रहेंगे।
बुध गोचर से किन राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें:
1. कर्क राशि:
बुध का स्वाति नक्षत्र में परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए कष्टकारी रह सकता है। इस दौरान आय से अधिक व्यय होने से मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलने से मानसिक तौर पर परेशान रह सकते हैं। काम का दबाव महसूस हो सकता है। भाग्य के भरोसे किसी भी काम नहीं करें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। व्यापारी वर्ग को लाभ के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है।
2. तुला राशि:
तुला राशि के लिए बुध का स्वाति नक्षत्र में गोचर टेंशन भरा रह सकता है। इस समय आपको बनते हुए कार्यों में बाधाएं या अड़चनें आ सकती हैं। नौकरी संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी या सहकर्मियों के साथ बहस या विवाद से दूरी बनाकर रखें। निवेश से जुड़ा कोई फैसला दबाव में नहीं लें। किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले को टालना बेहतर रहेगा।
3. मकर राशि:
मकर राशि के लिए राहु के स्वाति नक्षत्र में बुध का गोचर परेशानियों भरा रह सकता है। इस समय नौकरी में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उच्चाधिकारियों के साथ अनबन या मतभेद हो सकता है। खर्च की अधिकता मानसिक तनाव दे सकती है। धन की बचत के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल की कमी महसूस हो सकती है। इस दौरान गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं।
4. कुंभ राशि:
कुंभ राशि वालों के लिए यह समय कष्टकारी साबित हो सकता है। इस समय धन संबंधी मामलों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता हो सकती है। अनाप-शनाप खर्चे हो सकते हैं। परिवार से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। व्यापार में उतार-चढ़ावे के संकेत हैं। निवेश से जुड़े फैसले को फिलहाल के लिए टाल दें। यात्राएं कष्ट पहुंचा सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान