बुध गोचर मीन राशि में होगा, आपको कहां प्रभावित करेंगे बुध और किन राशियों के लिए लकी रहेगा यह गोचर
Budh Gochar 2026, Mercury Transit in Pisces: 11 अप्रैल को ग्रहों के राजकुमार राशि बदलने वाले हैं, बुध मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। बुध का गोचर कई राशियों के लिए बदलाव ला सकता है। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या असर होगा, यहां देखें
11 अप्रैल को ग्रहों के राजकुमार राशि बदलने वाले हैं, बुध मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। बुध का गोचर कई राशियों के लिए बदलाव ला सकता है। दरअसल आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, सीखते हैं और कोई फैसला लेते हैं, या फिर बिजनेस करते हैं, उस पर बुध का ही कब्जा होता है। बुध जब मीन राशि में गोचर करेंगे, तो कई राशियों के लिए बदलाव आएगा। आपके सोचने से लेकर आपके बोलने, फैसला लेने, सीखने में असर होगा। आपको बता दें कि बुध 11 अप्रैल को शनि की कुंभ राशि से निकलकर गुरु की मान राशि में जा रहे हैं। बुध के मीन राशि में प्रवेश करने से चार ग्रहों के संयोग से चतुर्ग्रही योग बनेगा। आपको बता दें कि बुध यहां रहकर शनि और सूर्य से युति बनाएगा। इससे बुधादित्य योग भी बनेगा। इसी के साथ मंगल भी इसी राशि में है, ऐसे में मीन राशि में चार ग्रहों का संयोग बनेगा। आइए जानते हैं, इस ग्रह गोचर का किस राशि पर क्या असर होगा
बुध के गोचर से क्या बदलाव होते हैं
आपको बता दें कि अगर बुध आपके कुंडली में अच्छे हैं, तो बुध का गोचर आपके आइडियाज को शार्प करेगा, आपके पास नए आइडियाज बहुत अच्छे आएंगे, आपका कम्युनिकेशन पहले से अच्छा होगा। कुछ लोगों को पढ़ाई लिखाई के काम में है, जैसे टीचिंग, राइटिंग, मीडिया, व्यापार, इन पर बुध का गहरा असर होगा, क्योंकि इन लोगों का काम विचारों और बोलने से ही चलता और आगे बढ़ता है। हर राशि पर अपना अलग प्रभाव होगा।
मेष, धनु और वृषभ रराशि वालों को क्या लाभ
मेष राशि वालों के लिए क्या बदलाव आएंगे। आपको इस समय देशसे बाहर बिजनेस से लेकर पढ़ाई या एडमिशन में लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है।
वृषभ राशि के लोगों की इनकम इस समय अच्छी हो सकती है। आपको एक जगह से नहीं कई जगह से लाभ होगा। जो काम आपका पहले ही बिगड़ गया है, वो इस दौरान संभलेगा। दोस्तों को आपसे अच्छा लाभ होगा।
धनु राशि के लोगों को भौतिक सुख-सुविधाएं तो मिलेंगी ही साथ ही आप वाहन और घर भी खरीद सकते हैं। इस समय आपको कोर्ट कचहरी के मामले में भी लाभ मिल सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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