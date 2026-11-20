2 दिसंबर से शुरू होंगे इन 5 राशियों के अच्छे दिन, बुध गोचर से धन और करियर में होगा लाभ
2 दिसंबर 2026 को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध के इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, मेष, वृषभ, कर्क, कन्या और मकर राशि वालों के लिए यह गोचर शुभ रह सकता है। इन राशियों को राहत मिलने के संकेत हैं।
Budh Gochar 2026: ग्रहों की चाल में बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। दिसंबर की शुरुआत में बुध ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 2 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क का कारक माना गया है। बुध के इस राशि परिवर्तन से कुछ राशि वालों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी में तरक्की के मौके मिलने के साथ कारोबार में भी फायदा होने की संभावना है। आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है।
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आइए जानते हैं किन राशियों के लिए बुध का यह गोचर शुभ रह सकता है-
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए बुध का गोचर अच्छा रह सकता है। नौकरी में कामकाज की तारीफ हो सकती है। नई जिम्मेदारी मिलने के भी योग बन रहे हैं। कारोबार से जुड़े लोगों को नए सौदे मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को कामकाज में फायदा मिल सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। परिवार में भी खुशियों का माहौल रह सकता है।
कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन कई मामलों में अच्छा रह सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में लाभ के मौके बनेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों को आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार करने वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए बुध का गोचर करियर में नए मौके लेकर आ सकता है। नौकरी में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे। कारोबार में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने की संभावना है।
बुध गोचर का क्या होगा असर?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और गणना का कारक ग्रह माना जाता है। बुध की शुभ स्थिति से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। कारोबार और नौकरी में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि, इसका असर सभी राशियों पर अलग-अलग हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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