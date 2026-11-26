Budh Gochar: बुध दिसंबर की शुरुआत में मंगल की वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। बुध के प्रभाव से कुछ राशियों के लिए दिसंबर का महीना अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जानें बुध गोचर की लकी राशियां।

ग्रहों के राजकुमार बुध 2 दिसंबर 2026 को वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। पंचांग के अनुसार, बुध इस राशि में 21 दिसंबर तक रहेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को व्यापार, बुद्धि, वाणी और संवाद का कारक माना जाता है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं जो कि ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास के कारक माने जाते हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बुध का वृश्चिक गोचर के बारे में कहते हैं कि बुध और मंगल के बीच सम भाव है। इस गोचर से प्रभाव से जातकों में रिसर्च, गहन विश्लेषण और स्पष्ट बातचीत को बढ़ावा देता है, हालांकि इस दौरान जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए। बुध के वृश्चिक गोचर काल में कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें करियर, कारोबार और आर्थिक रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। इस समय इन राशियों के समय और भाग्य में परिवर्तन हो सकता है। जानें बुध गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।

1. वृषभ राशि: मजबूत होगी पार्टनरशिप वृषभ राशि वालों के सातवें भाव में बुध गोचर करेंगे। बुध गोचर के प्रभाव से आपकी पार्टनरशिप मजबूत होगी। अगर आप पार्टनरशिप या साझेदारी में व्यापार करते हैं तो स्थिति मजबूत होगी। जीवनसाथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। पार्टनर के साथ अगर आपका कोई मतभेद चल रहा है तो सुलझ सकता है। नौकरी करने वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस समय जीवनसाथी के साथ भरोसा बढ़ाएं। प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा कोई फैसला लेना चाहते हैं तो, समय अनुकल रहने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

उपाय- भगवान गणेश की आरती करना शुभ रहेगा।

2. मिथुन राशि: शत्रुओं पर मिलेगी विजय बुध मिथुन राशि के स्वामी हैं और इस राशि के छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। छठा भाव रोग, शत्रु और कॉम्पिटिशन का माना जाता है। इस समय मिथुन राशि वालों को पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है। शत्रुओं पर विजय हासिल कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस समय आप बुद्धि, बल और विवेक से वाद-विवाद में सफलता पाएंगे। कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि इस समय नकारात्मक सोच से दूर रहें।

उपाय- बुध ग्रह से शुभ फल पाने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं।

3. कन्या राशि: धन लाभ के योग कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं। कन्या राशि के तीसरे भाव में बुध गोचर करेंगे। तीसरा भाव भाई-बहन, संवाद और साहस का माना जाता है। इस समय कन्या राशि वाले अपनी बुद्धि और विवेक से सफलता और धन की प्राप्ति करेंगे। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों और लेखकों को अच्छे परिणाम मिलेगा। इस समय आप प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बुध का गोचर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। हालांकि इस समय किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करें और बातचीत में धैर्य रखें। वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखें।

उपाय: भगवान गणेश को बुधवार के दिन बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।

4. तुला राशि: आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी तुला राशि के दूसरे भाव में बुध का गोचर होने वाला है। दूसरा भाव धन का भाव माना जाता है। बुध के प्रभाव से आपकी वाणी और व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेंगे। बैंकिंग और टीचिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। धन लाभ के लिए किए गए कार्यों और प्रयासों में सफलता पाएंगे। परिवार में शुभ या मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। हालांकि इस दौरान अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें।

उपाय: प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।

5. वृश्चिक राशि: मिलेंगे लाभ के अवसर बुध का गोचर वृश्चिक राशि में ही हो रहा है। इस समय वृश्चिक राशि वालों को लाभ के अवसरों की प्राप्ति होगी। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आपके मन में नए-नए विचार आएंगे। बुध गोचर के दौरान आप स्किल और टैलेंट का भरपूर प्रयोग करेंगे और अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि इस समय कठोर शब्दों या भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

उपाय: प्रतिदिन शिव परिवार की पूजा करना शुभ रहेगा।