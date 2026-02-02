कल बुध का कुंभ राशि में गोचर सभी राशियों के लिए अच्छा नहीं, अलर्ट भी रहें, ज्योतिर्विद की मानें सलाह

संक्षेप: फरवरी 2026 में बुध का एक बार नहीं 3 बार परिवर्तन हो रहा है। यहां परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि बुध राशि बदल रहा है, बुध का नक्षत्र गोचर भी हो रहा है। सबसे पहला बुध इस साल फरवरी में शनि की कुंभ राशि में आ रहा है।

फरवरी 2026 में बुध का एक बार नहीं 3 बार परिवर्तन हो रहा है। यहां परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि बुध राशि बदल रहा है, बुध का नक्षत्र गोचर भी हो रहा है। सबसे पहला बुध इस साल फरवरी में शनि की कुंभ राशि में आ रहा है। बुध का ग्रह गोचर बहुत खास है, लेकिन इससे कई राशियों के लिए अलर्ट रहने का समय लाया है। ज्योतिषियों से बात करके हमने जाना है कि इससे कई राशियों को थोड़ा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि बुध के कारण आपके फैसले, आर्थिक स्थिति, आपकी मानसिक हालात को प्रभावित करता है। अभी की बात करें तो बुध तीन फरवरी को राशि बदलेगा, इसके बाद बुध 7 फरवरी को और 15 फरवरी को दो बार नक्षत्र का गोचर करेगा।यहां हम बात करेंगे, बुध के कुंभ राशि में जाने की।

बुध का कुंभ राशि में जाना आपको कैसे प्रभावित करेगा ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार बुद्ध का परिवर्तन कुंभ राशि में हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन माना जाएगा क्योंकि कुंभ राशि का पंचमेश है बुद्ध और वो पंचमेश जो है लग्न में जा रहा है तो ये जनमानस के लिए या सब लोगों के लिए एक सुखद समाचार हो सकता था लेकिन यह राहु के साथ भी मिलेगा, तो एक बहुत अलग तरीके के नेगेटिव असर भी कई राशि के लोगों पर होंगे।

बुध कैसे आपकी लाइफ को प्रभावित करेगा बुध आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन, बुद्धिमत्ता, त्वरित सोच, बिजनेस का कारक माना जाता है। आपकैसा सोचते हैं और कैसे बात करते हैं और कैसे चीजों को समझते हैं, यह आपकी लाइफ में बुध ग्रह के कारण ही होता है। ये आपकी लाइफ में बिजनेस, ट्रैवल और टेक्निलॉजी पर भी असर डालता है। बुध ग्रह हमारे माइंट को रिप्रजेंट करता है कि कैसे हम सोचते हैं। बुध की एनर्जी हमारी रोज की लाइफ की बातचीत, फैसले लेने की एबिलिटी और प्रॉबल्म सोल्विंग पर पड़ती है। अगर आपकी कुंडली में बुध पॉजिटिव है, तो ये आपको क्लियर सोच के लिएलिंक करेगा। आपको सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने में आसानी है। ये आपको नई चीजों को सीखने के लिए और बदलाव अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपकी लाइफ में बुध नेगेटिव है, तो ये आपकी लाइफ में बातचीत के कारण गलतफहनमियां, नर्वसनेस लाता है, आपके विचार सही से जुड़ नहीं पाते है। बुध के कारण लोग तुरंत चीजों को सोच लेते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं।

बुध का असर किन राशियों पर होगा ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय से जानें ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि मेष राशि के लिए आय में उतार-चढ़ाव लेकर के आएगा, मेष राशि वाले लोग थोड़ा सा सावधानीपूर्वक चलें, इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती अभी चढ़ती हुई है, इसलिए खास तौर पर इस राशि के लोगों को ध्यान देना होगा। इसलिए लाभ और हानि दोनों अत्यधिक की स्थिति बनेगी जिससे समझना बैठाना मुश्किल होगा। नापतौल के चलें। विशेषकर थोड़ा सा बिजनेस को लेकर सावधान रहें। मिथुन हेल्थ और अपमानजनक स्थिति आ सकती है तो हेल्थ पर सावधानी बरतें। सबसे खराब अगर कहा जाए तो कर्क के लिए होगा जो बहुत सावधान रहें। तुला राशि शॉर्टकट से बिल्कुल बचें, काम को अच्छे से समझकर करें। लिखने-पढ़ने में समयलगाएं, रिसर्च करें। इस तरह आप किसी समस्या का हल निकाल सकते हैं।