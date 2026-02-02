Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़budh gocha in kumbh rashi on 3 february 2026 know which zodiac alert know astrologers advice Rashifal in hindi
कल बुध का कुंभ राशि में गोचर सभी राशियों के लिए अच्छा नहीं, अलर्ट भी रहें, ज्योतिर्विद की मानें सलाह

कल बुध का कुंभ राशि में गोचर सभी राशियों के लिए अच्छा नहीं, अलर्ट भी रहें, ज्योतिर्विद की मानें सलाह

संक्षेप:

फरवरी 2026 में बुध का एक बार नहीं 3 बार परिवर्तन हो रहा है। यहां परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि बुध राशि बदल रहा है, बुध का नक्षत्र गोचर भी हो रहा है। सबसे पहला बुध इस साल फरवरी में शनि की कुंभ राशि में आ रहा है।

Feb 02, 2026 09:53 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फरवरी 2026 में बुध का एक बार नहीं 3 बार परिवर्तन हो रहा है। यहां परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि बुध राशि बदल रहा है, बुध का नक्षत्र गोचर भी हो रहा है। सबसे पहला बुध इस साल फरवरी में शनि की कुंभ राशि में आ रहा है। बुध का ग्रह गोचर बहुत खास है, लेकिन इससे कई राशियों के लिए अलर्ट रहने का समय लाया है। ज्योतिषियों से बात करके हमने जाना है कि इससे कई राशियों को थोड़ा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि बुध के कारण आपके फैसले, आर्थिक स्थिति, आपकी मानसिक हालात को प्रभावित करता है। अभी की बात करें तो बुध तीन फरवरी को राशि बदलेगा, इसके बाद बुध 7 फरवरी को और 15 फरवरी को दो बार नक्षत्र का गोचर करेगा।यहां हम बात करेंगे, बुध के कुंभ राशि में जाने की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बुध का कुंभ राशि में जाना आपको कैसे प्रभावित करेगा

ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार बुद्ध का परिवर्तन कुंभ राशि में हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन माना जाएगा क्योंकि कुंभ राशि का पंचमेश है बुद्ध और वो पंचमेश जो है लग्न में जा रहा है तो ये जनमानस के लिए या सब लोगों के लिए एक सुखद समाचार हो सकता था लेकिन यह राहु के साथ भी मिलेगा, तो एक बहुत अलग तरीके के नेगेटिव असर भी कई राशि के लोगों पर होंगे।

ये भी पढ़ें:शनि के ये दो बड़े गोचर आने वाले 5 महीनों में कई राशियों पर डालेंगे असर
ये भी पढ़ें:30 सालों बाद शनि मीन राशि में होंगे अस्त, शनि का अस्त होना इन राशियों के लिए शुभ

बुध कैसे आपकी लाइफ को प्रभावित करेगा

बुध आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन, बुद्धिमत्ता, त्वरित सोच, बिजनेस का कारक माना जाता है। आपकैसा सोचते हैं और कैसे बात करते हैं और कैसे चीजों को समझते हैं, यह आपकी लाइफ में बुध ग्रह के कारण ही होता है। ये आपकी लाइफ में बिजनेस, ट्रैवल और टेक्निलॉजी पर भी असर डालता है। बुध ग्रह हमारे माइंट को रिप्रजेंट करता है कि कैसे हम सोचते हैं। बुध की एनर्जी हमारी रोज की लाइफ की बातचीत, फैसले लेने की एबिलिटी और प्रॉबल्म सोल्विंग पर पड़ती है। अगर आपकी कुंडली में बुध पॉजिटिव है, तो ये आपको क्लियर सोच के लिएलिंक करेगा। आपको सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने में आसानी है। ये आपको नई चीजों को सीखने के लिए और बदलाव अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपकी लाइफ में बुध नेगेटिव है, तो ये आपकी लाइफ में बातचीत के कारण गलतफहनमियां, नर्वसनेस लाता है, आपके विचार सही से जुड़ नहीं पाते है। बुध के कारण लोग तुरंत चीजों को सोच लेते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं।

बुध का असर किन राशियों पर होगा ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय से जानें

ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि मेष राशि के लिए आय में उतार-चढ़ाव लेकर के आएगा, मेष राशि वाले लोग थोड़ा सा सावधानीपूर्वक चलें, इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती अभी चढ़ती हुई है, इसलिए खास तौर पर इस राशि के लोगों को ध्यान देना होगा। इसलिए लाभ और हानि दोनों अत्यधिक की स्थिति बनेगी जिससे समझना बैठाना मुश्किल होगा। नापतौल के चलें। विशेषकर थोड़ा सा बिजनेस को लेकर सावधान रहें। मिथुन हेल्थ और अपमानजनक स्थिति आ सकती है तो हेल्थ पर सावधानी बरतें। सबसे खराब अगर कहा जाए तो कर्क के लिए होगा जो बहुत सावधान रहें। तुला राशि शॉर्टकट से बिल्कुल बचें, काम को अच्छे से समझकर करें। लिखने-पढ़ने में समयलगाएं, रिसर्च करें। इस तरह आप किसी समस्या का हल निकाल सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं।वे यहां एस्ट्रोलॉजी सेक्शन और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम, सीसीएसयू से पीजी और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, अंकज्योतिष, व्रत-त्योहार पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में भी करियर एजुकेशन की खबरें भी लिख रही हैं। आज तक वेबसाइट में करियर -एजुकेशन में भी तीन साल काम किया है। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
budh Gochar Kumbh Rashifal Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने