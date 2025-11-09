बुध के अस्त होने से इन राशियों की बढ़ेंगी परेशानी तो ये 4 राशि वाले मनाएंगे जश्न

संक्षेप: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, ज्ञान, तर्क और व्यापार का कारक ग्रह कहा जाता है। जब यह ग्रह बलवान होता है तो व्यक्ति की निर्णय क्षमता, संवाद कला और व्यावहारिक सोच निखर जाती है। वहीं जब बुध कमजोर या अस्त होता है तो यह पढ़ाई, बोलचाल, व्यापार और आर्थिक योजनाओं को प्रभावित करता है।

वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, ज्ञान, तर्क और व्यापार का कारक ग्रह कहा जाता है। जब यह ग्रह बलवान होता है तो व्यक्ति की निर्णय क्षमता, संवाद कला और व्यावहारिक सोच निखर जाती है। वहीं जब बुध कमजोर या अस्त होता है तो यह पढ़ाई, बोलचाल, व्यापार और आर्थिक योजनाओं को प्रभावित करता है। 15 नवंबर 2025 को बुध ग्रह वृश्चिक राशि में अस्त होने जा रहे हैं। इस परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर दिखाई देगा। कुछ राशियों के लिए यह समय नई शुरुआत और सफलता लेकर आएगा तो कुछ को अपने काम और शब्दों में सावधानी रखनी होगी। आइए जानते हैं बुध ग्रह के अस्त होने से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- बुध ग्रह के अस्त होने से मेष राशि वालों को करियर में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। कामकाज में देरी या निर्णयों में उलझन आ सकती है। किसी से बहस करने से बचें, वरना बात बिगड़ सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए बुध का अस्त होना शुभ संकेत दे रहा है। लंबे समय से रुके हुए काम अब आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई, व्यापार और निवेश से जुड़े फैसलों में सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में स्थिरता और पारिवारिक मामलों में सुधार दिखेगा।

मिथुन राशि- आपके स्वामी ग्रह बुध के अस्त होने से थोड़ा प्रभाव महसूस होगा। कामकाज में ध्यान भटक सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। नौकरी करने वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन नतीजे मिलेंगे।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर संचार और संबंधों में सुधार लाएगा। कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार और दोस्तों से जुड़ाव बढ़ेगा। धन लाभ के भी संकेत हैं, लेकिन दस्तावेजों में सतर्क रहें।

सिंह राशि- बुध के अस्त होने से सिंह राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी होगी। किसी योजना या निवेश में उतार-चढ़ाव आ सकता है। कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पर मेहनत रंग लाएगी। रिश्तों में ईगो से बचें और शांति बनाए रखें।

कन्या राशि- आपकी राशि के स्वामी बुध के अस्त होने से इस समय थोड़ा संयम जरूरी है। फैसले सोच-समझकर लें और भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाएं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हालांकि, यह समय आपको खुद को समझने और आत्ममंथन करने का भी अवसर देगा।

तुला राशि- बुध का यह परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए आर्थिक और पारिवारिक सुधार लेकर आ सकता है। धन लाभ के योग हैं और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। बस काम में जल्दबाज़ी न करें। जो लोग लेखन, मीडिया या मार्केटिंग से जुड़े हैं, उन्हें फायदा होगा।

वृश्चिक राशि- बुध आपकी ही राशि में अस्त होंगे, इसलिए थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा। बोलचाल में संयम रखें और किसी भी विवाद में न पड़ें। नई योजनाओं की प्लानिंग करें लेकिन उन्हें अभी लागू न करें। मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिरता रहेगी, पर हफ्ते के अंत तक सब सामान्य होगा।

धनु राशि- धनु राशि वालों को बुध का यह अस्त सकारात्मक बदलाव देगा। भाग्य आपके साथ रहेगा और पुराने कामों में प्रगति दिखेगी। करियर में उन्नति के योग हैं। बस ध्यान रहे — जल्दबाज़ी में कोई फैसला न करें। यात्राओं से लाभ संभव है।

मकर राशि- बुध का अस्त होना आपके सामाजिक जीवन और संबंधों पर असर डालेगा। मित्रों या सहकर्मियों के साथ कोई गलतफहमी बन सकती है। कामकाज में धैर्य रखें। हालांकि आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। सप्ताह के अंत तक राहत मिलेगी।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए बुध का यह परिवर्तन नौकरी और व्यापार दोनों में शुभ रहेगा। आपकी सोच और रणनीति बेहतर काम करेगी। लेकिन शब्दों का ध्यान रखें — ज़्यादा बोलने से नुकसान हो सकता है। धन लाभ और सम्मान के योग हैं।

मीन राशि- मीन राशि वालों को बुध के अस्त होने से आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। किसी नई योजना पर तुरंत काम न करें। छात्रों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य और नींद का ध्यान रखें।