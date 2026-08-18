Budh Asta: आज से 18 सितंबर तक 3 राशियों की सोने की तरह चमकेगी किस्मत, अस्त बुध करेंगे कमाल
Budh asta 2026: ग्रहों के राजकुमार बुध 18 अगस्त से अस्त हो रहे हैं। बुध के अस्त का कारण उनका सूर्य के बहुत नजदीक जाना है। जानें बुध अस्त से किन राशियों को मिलेंगे अच्छे परिणाम।
Budh Asta 2026 August: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, व्यापार और संवाद का कारक माना जाता है। 18 अगस्त 2026 को बुध के अत्यंत निकट या नजदीक जाने से अस्त हो गए हैं और 18 सितंबर तक अस्त रहेंगे। जब बुध अस्त अवस्था में होते हैं, तो उनके प्रभाव में कमी आ जाती है। बुध अस्त के दौरान नए व्यापारिक सौदे, महत्वपूर्ण कूटनीतिक बातचीत और बड़े वित्तीय फैसले लेते हुए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ऐसी स्थिति में बुद्धि या वाणी की स्थिति कमजोर हो जाती है। व्यक्ति को नाक और कान की परेशानी परेशान करती है। ज्योतिष गणना के अनुसार, बुध अस्त का अलग-अलग प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशियों को बुध अस्त अवस्था में अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे, जबकि कुछ राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। जानें बुध अस्त से किन राशियों को हो सकता है लाभ।
1. कर्क राशि-
कर्क राशि वालों के लिए बुध अस्त शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। इस समय आपकी इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी या बिना प्लानिंग के लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस समय आप परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। आप अपने लक्ष्यों को पाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। व्यापारिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। अपनों का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। परिवार में खुशियों का आगमन होगा और किसी सकारात्मक खबर के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा।
2. वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध अस्त अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। सरकारी तंत्र का सहयोग मिलेगा। ऑफिस में सीनियर्स या सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय धैर्य और संयम बरतें। यात्रा के योग बन रहे हैं। अटके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे और आप सफलता पाएंगे। धन का आगमन होगा और आप धन की बचत करने में सफल रहेंगे। हालांकि अनाप-शनाप खर्चों से दूरी बनाकर रखें। भाग्य का साथ मिलेगा,जिससे लंबित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। इस समय आप धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे और क्रिएटिविटी चरम पर रह सकती है।
3. कुंभ राशि-
कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है। बुध अस्त के दौरान आपकी आय के साधन बढ़ सकते हैं और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे का आगमन होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में विस्तार मिल सकता है, लेकिन अनजान व्यक्ति के साथ सौदा या डील करते समय सतर्क रहें। जीवनसाथी की भावनाओं को नजरंदाज नहीं करें, वरना अनबन हो सकती है। इस समय भावुकता में आकर कोई फैसला नहीं लें।
बुध मजबूत करने के उपाय-
1. बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार का व्रत करें।
2. बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें और दूर्वा घास अर्पित करें।
3. गाय को हरा चारा खिलाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान