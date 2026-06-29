30 जून को मेष राशि में अस्त होंगे बुध, इन 3 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता
Budh Asta 2026: 30 जून 2026 को बुध मेष राशि में अस्त होने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध के अस्त होने का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। हालांकि कर्क, सिंह और मकर राशि के लोगों को करियर, कारोबार, धन और मान-सम्मान के मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।
Budh Asta 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा और संवाद का कारक माना जाता है। जब बुध की चाल या स्थिति में बदलाव होता है तो इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। 30 जून 2026 को बुध मेष राशि में अस्त होने जा रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का अस्त होना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। हालांकि इसका प्रभाव हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार अलग-अलग हो सकता है, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय शुभ परिणाम देने वाला माना जा रहा है। आइए जानते हैं किन राशियों को बुध अस्त का सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है।
बुध अस्त 2026 का प्रभाव
बुध के अस्त होने के बाद कुछ राशियों के लोगों को नौकरी, कारोबार, धन और मान-सम्मान के मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को अपने फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है।
कर्क राशि
कर्क राशि के लोगों के लिए यह समय शुभ माना जा रहा है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर लंबे समय से प्रमोशन या वेतन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए ग्राहक मिल सकते हैं और मुनाफा बढ़ने के योग हैं। किसी पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा और आत्मविश्वास पहले से बेहतर रहेगा।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए बुध अस्त कई अच्छे मौके लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को मनचाहा ऑफर मिल सकता है। व्यापार में नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं, जिसका फायदा आगे चलकर मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। किसी यात्रा से भी लाभ मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है।
मकर राशि
मकर राशि के लोगों के लिए बुध अस्त लाभदायक साबित हो सकता है। रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ सकता है। कारोबार में नए समझौते हो सकते हैं, जिससे आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं। अगर किसी से पैसा फंसा हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना बन सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और मानसिक तनाव भी कम हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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