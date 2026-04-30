Budh Ast 2026: मई का महीना इन 4 राशियों के लिए पड़ेगा भारी, पैसों के मामले में रहना होगा सावधान
Budh Ast Impact: मई के महीने में अस्त होते बुध का असर कई राशियों पर पड़ने वाला है। कुल मिलाकर 4 राशियां ऐसी हैं जिन पर बुध अस्त का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखने वाला है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में-
ग्रहों-नक्षत्रों में होने वाली हलचल का सीधा-सीधा असर राशियों पर पड़ता है। अगले महीने यानी मई में बुध ग्रह का असर कई राशियों पर दिखेगा। दरअसल मई के महीने में बुध सूर्य के काफी करीब हो जाएगा। ऐसे में बुध अस्त होगा। इस दौरान कई राशियों को फूंक-फूंकर कदम रखने की जरूरत है। ज्योतिष गणनाओं के आधार पर बुध अस्त का असर 28 अप्रैल से लेकर 23 मई 2026 तक दिखेगा। तो चलिए जानते हैं कि किन-किन राशियों पर इसका असर सबसे ज्यादा होगा और इससे बचने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं?
बुध अस्त क्या है और कैसे पड़ता है इसका असर?
बुध अस्त का मतलब होता है कि बुध ग्रह सूर्य के एकदम करीब आ जाता है। ज्योतिष शास्त्र की दुनिया में इसे अस्त होना कहा जाता है। आसान सी भाषा में आप इसे समझिए कि जब जब कोई ग्रह सूर्य के ज्यादा पास चला जाता है तो उसकी रोशनी कम जाती है। ऐसे में इसे ग्रह की कमजोरी मानी जाती है और इसका असर कम होने लगता है। बुध ग्रह बुद्धि और कम्यूनिकेशन स्किल्स का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध के अस्त होते ही बुद्धि, कम्यूनिकेशन स्किल्स और बिजनेस वगैरह पर खास असर पड़ता है। इस दौरान बात को समझने में दिक्कत महसूस हो सकती है। साथ ही गलतफहमियों के बढ़ने के चांस होते हैं। साथ ही बुध अस्त के समय पैसों से जुड़ी चीजों में सावधानी बरतने की जरूरत होती है।
मई में इन 4 राशियों पर पड़ेगा बुध अस्त का असर
मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों पर बुध अस्त का गहरा असर पड़ेगा। इस दौरान जल्दबाजी नहीं करनी है। बिना सोच-विचार के किया गया फैसला बाद में नुकसान दे सकता है। जल्दबाजी में फैसला लेने का मन कई बार करेगा लेकिन यही पर खुद को रोकना है और धैर्य रखकर रह पहलु पर विचार करना है। बिजनेस से जुड़े काम में समझदारी दिखाने की जरूरत पड़ेगी। एक छोटी सी भी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है। इस दौरान दूसरों की सलाह जरूर सुनें लेकिन आखिरी फैसला आपका ही होना चाहिए जोकि सोच-समझकर ही लिया जाए। आप शांत मन से जितना काम लेंगे, नुकसान उतना ही कम होगा।
कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि वालों के लिए ये समय इमोशनल तौर पर मुश्किल भरा हो सकता है। छोटी-छोटी बात से मन को ठेस पहुंच सकती है। ऐसे में तनाव की स्थिति बनेगी। लोगों की बातों को दिल से ना लगाएं नहीं तो गलतफहमियां बढ़ती ही जाएंगी। कई बार बिना किसी वजह के भी मन उदास रह सकता है। लोगों को तुरंत रिएक्शन ना दें। धैर्य बनाकर रखें। कोशिश यही करें कि लोगों से क्लैरिटी के साथ बात हो।
तुला राशि (Libra)
बुध अस्त का असर तुला राशि पर भी पड़ेगा। इस राशि के जातकों को करियर और पैसे के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ काम में बाधा आने के चांस पूरे हैं। ऐसे में इस टाइम पीरियड में कोई भी बड़ा फैसला ना लें और ना ही इसका डिस्कशन किसी के साथ करें। खुद को शांत रखें और हर पहलु को खुद ही समझने की कोशिश करें।
मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि वालों को इस दौरान मानसिक दबाव थोड़ा बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। हर काम में बार-बार बाधाएं आ सकती हैं। कई बार चीजें आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलेंगी और इस वजह से मन में चिड़चिड़ापन रहेगा या आपकी उलझन बढ़ सकती है। ऐसे में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें और हर काम को थोड़ा समय देकर सोच-समझकर करें। धैर्य बनाए रखना इस समय सबसे जरूरी होगा। अगर आप शांत दिमाग से काम करेंगे और अपनी प्लानिंग स्थिति को ध्यान में रखकर करेंगे तो धीरे-धीरे स्थितियां संभल जाएंगी। इसी के साथ अपनी बात को क्लैरिटी के साथ सामने रखें। दूसरों की बात भी समझने की कोशिश करें। इससे कई समस्याएं खुद ब खुद आसान हो जाएंगी।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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