3 सितंबर को बुध होंगे अस्त, पंडित जी से जानें किन 8 राशियों के लोग बरतें सावधानी

Rashifal Budh Ast: सितंबर में बुध अस्त होकर सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालेंगे। कुछ राशि वालों पर बुध अस्त का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जानें इन राशियों के बारे में।

Wed, 20 Aug 2025 04:15 PM
Budh Ast Horoscope September Prediction: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार माना गया है। बुध तर्क, बुद्धि, संवाद व व्यापार के कारक हैं। बुध समय-समय पर अपनी अवस्था में परिवर्तन करके सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालते हैं। 3 सितंबर को बुध अस्त हो जाएंगे और करीब 36 दिन बाद 8 अक्टूबर को उदित होंगे। बुध के अस्त होने का प्रभाव कुछ राशियों के लिए सकारात्मक और कुछ राशियों के लिए नकारात्मक रहने वाला है। पंडित ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, बुध अस्त से कुछ राशियों को अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। बुध की अवधि में 8 राशि वालों को आर्थिक, करियर व व्यावसायिक रूप से सतर्कता बरतने की जरूरत हो सकती है। जानें बुध अस्त के समय किन राशियों के लिए लोग रहें सतर्क।

बुध अस्त का इन राशियों पर पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव: पंडित जी के अनुसार, बुध अस्त के समय वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ व मीन राशि वालों को प्रतिकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस समय इन राशि वालों को आर्थिक, व्यापारिक व पारिवारिक रूप से सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी।

किस तरह के मिलेंगे फल: बुध अस्त के समय वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ व मीन राशि वालों को धन के लेनदेन के समय सतर्कता बरतने की जरूरत है। पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच तनातनी हो सकती है। प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। निवेश करने से पहले मार्केट रिसर्च करना जरूरी होगा। किसी काम की शुरुआत व महत्वपूर्ण निर्णयों को फिलहाल के लिए टाल देना अच्छा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

