अपने ही नक्षत्र में आ रहे बुध, 15 अगस्त से 4 राशियों के खुलेंगे कमाई के नए रास्ते
Budh Gochar 2026: बुध 15 अगस्त को अपने अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। बुध के नक्षत्र परिवर्तन से 4 राशियों का अच्छा समय आ सकता है। जानें बुध नक्षत्र गोचर से किन राशियों को लाभ के संकेत।
budh nakshatra gochar 15 august 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध को वाणी, व्यापार और संवाद का कारक माना जाता है। बुध समय-समय पर अपनी राशि या नक्षत्र में परिवर्तन करके देश-दुनिया के साथ सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालते रहते हैं। 15 अगस्त को रात 10:49 बजे बुध अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी स्वयं बुध हैं। बुध का अपने ही नक्षत्र में गोचर एक अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ज्योतिष गणना के अनुसार बुध जब अपने अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे तो कुछ राशियों को करियर में सफलता मिलने के साथ गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। गोचर के प्रभाव से धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी। जानें बुध नक्षत्र गोचर से किन राशियों के बदलेंगे दिन और भाग्य।
1. मेष राशि-
मेष राशि के लिए बुध का अपने ही नक्षत्र में गोचर अति लाभकारी सिद्ध होगा। इस समय आप शत्रुओं पर विजय पाएंगे। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। व्यापारिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। नए मित्र बनेंगे और अपनों का साथ मिलेगा। किसी बड़े या महत्वपूर्ण फैसले को लेने के लिए समय अनुकूल है। अप्रत्याशित धन लाभ होगा, जिससे धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं।
2. मिथुन राशि-
मिथुन राशि के लिए बुध गोचर अच्छा रहने वाला है। नौकरी करने वालों को किसी नए पद या प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। निवेश के लिए समय अनुकूल है। धन का आवक बढ़ेगा। व्यापार में बढ़ोतरी के अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। अपनों का सहयोग मिलेगा। किसी अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं, जिससे बैंक-बैलेंस बढ़ सकता है। हालांकि इस समय आवेश में आकर कोई फैसला नहीं लें।
3. कन्या राशि-
कन्या राशि के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। मनचाही यात्रा पर जा सकते हैं। करियर में मनचाही सफलता मिलने के पूर्ण योग हैं। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आय के नए साधन बनेंगे और पुराने स्रोत से भी रुपए-पैसे आएंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।
4. तुला राशि-
तुला राशि के लिए अश्लेषा नक्षत्र में बुध गोचर अत्यंत शुभ माना जा रहा है। इस समय आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और धन संबंधी योजनाएं सफल होने के संकेत हैं। किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता पाएंगे। वाणी मधुर रहेगी और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप अपने दम पर कार्यक्षेत्र में नई पहचान बनाने में सफल हो सकते हैं। परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान