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धन, ज्ञान या शक्ति...आखिर जीवन में सबसे जरूरी क्या है? भगवान बुद्ध का जवाब बदल देगा आपकी सोच

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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भगवान बुद्ध का सुविचार: जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? धन, ज्ञान या शक्ति? भगवान बुद्ध का जवाब बदल देगा आपकी सोच। जानिए बुद्ध ने युवक के सवाल पर क्या कहा और जागरूकता क्यों है जीवन की सबसे बड़ी चीज।

धन, ज्ञान या शक्ति...आखिर जीवन में सबसे जरूरी क्या है? भगवान बुद्ध का जवाब बदल देगा आपकी सोच

भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही मार्ग दिखाया। वे कहते थे कि सुख-दुख सब क्षणिक हैं। लेकिन एक बार एक युवक ने उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जिस पर बुद्ध भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। उस सवाल ने ना सिर्फ बुद्ध को सोचने पर मजबूर किया, बल्कि हमें आज भी जीवन की असली प्राथमिकता समझने का मौका देता है।

एक युवक की जिज्ञासा

एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वृक्ष की छाया में बैठे थे। तभी एक युवक उनके पास आया। वह बुद्ध की ख्याति सुनकर आया था और उनके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता था। युवक ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और पूछा, 'भगवन्, संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या धन, क्या ज्ञान, या फिर शक्ति?'

बुद्ध हो गए मौन

शिष्य सोच रहे थे कि बुद्ध तुरंत जवाब दे देंगे। लेकिन बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे। उन्होंने युवक की आंखों में देखा और फिर धीरे-धीरे मुस्कुराए। यह सवाल आम नहीं था। ज्यादातर लोग दुख, बीमारी या मोक्ष के बारे में पूछते थे, लेकिन यह युवक जीवन के मूल से जुड़ा सवाल पूछ रहा था।

बुद्ध का अनोखा जवाब

बुद्ध ने युवक से पूछा, 'यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तो क्या वह सुखी होगा?' युवक ने कहा, नहीं। बुद्ध ने फिर पूछा, 'यदि स्वास्थ्य और धन दोनों हों, लेकिन मन में शांति ना हो, तो क्या वह प्रसन्न रहेगा?' युवक ने फिर कहा, नहीं।

जागरूकता ही सबसे जरूरी

तब बुद्ध बोले, 'संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज जागरूकता है। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना सीख जाता है, वही जीवन का असली आनंद पा सकता है।' बुद्ध ने समझाया कि धन, ज्ञान या शक्ति अकेले पर्याप्त नहीं। अगर हम वर्तमान में नहीं जी रहे, तो ये सब व्यर्थ हैं।

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क्यों चौंक गए थे बुद्ध?

यह सवाल बुद्ध को इसलिए छू गया, क्योंकि यह जीवन के केंद्र में था। ज्यादातर लोग बाहरी चीजों के बारे में पूछते थे, लेकिन यह युवक अंदर की बात पूछ रहा था। बुद्ध खुश हुए कि युवक की जिज्ञासा इतनी गहरी है। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान उसी में है, जो सवाल पूछने की हिम्मत रखता है।

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आज के समय में यह सिख

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भविष्य की चिंता या अतीत की याद में खोए रहते हैं। सद्गुरु और बुद्ध दोनों ही कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो। जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, तभी सच्ची खुशी मिलती है। धन, ज्ञान या शक्ति के पीछे भागने की बजाय, हर पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करनी चाहिए।

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बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर न रहें। अपनी क्षमता को पूरी तरह व्यक्त करें, प्रेम से काम करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। जब हम इस तरीके से जीते हैं, तो हर दिन नया और अर्थपूर्ण लगता है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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