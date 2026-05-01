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Buddha Purnima 2026: जीवन में चिंता, परेशानी और दुखों से छुटकारा दिलाएंगे महात्मा बुद्ध के ये मोटिवेशनल कोट्स

May 01, 2026 07:53 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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बुद्ध पूर्णिमा 2026 पर महात्मा बुद्ध के ये प्रेरणादायक कोट्स जीवन की चिंता, परेशानी और दुखों से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। वर्तमान में जीना, स्वयं पर विजय, शांत मन और सुखी जीवन के अनमोल विचार इस लेख में पढ़ें। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर इन कोट्स को अपनाकर अपने जीवन को शांत और सार्थक बनाएं।

Buddha Purnima 2026: जीवन में चिंता, परेशानी और दुखों से छुटकारा दिलाएंगे महात्मा बुद्ध के ये मोटिवेशनल कोट्स

आज 1 मई 2026 को बुद्ध पूर्णिमा है। यह दिन भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का पावन अवसर है। बुद्ध पूर्णिमा हमें जीवन की सच्चाई, शांति और आत्म-नियंत्रण की याद दिलाती है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2500 वर्ष पहले थीं। इन शिक्षाओं में चिंता, परेशानी और दुखों से मुक्ति का मार्ग छिपा है। आइए जानते हैं बुद्ध के कुछ चुनिंदा मोटिवेशनल कोट्स और उनके गहरे अर्थ।

1. वर्तमान में जीना सीखें

'अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो।'

बुद्ध कहते हैं कि हम या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। इससे वर्तमान क्षण बर्बाद हो जाता है। सच्ची शांति और खुशी केवल 'अभी' और 'यहां' में मिलती है। वर्तमान में पूर्ण रूप से जीना ही दुखों से मुक्ति का पहला कदम है।

2. सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय

'जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो जीत हमेशा तुम्हारी होगी।'

बुद्ध के अनुसार बाहरी दुश्मनों को हराना आसान है, लेकिन अपने गुस्से, लालच, ईर्ष्या और अहंकार पर विजय पाना सबसे बड़ी जीत है। जब मन पर नियंत्रण हो जाता है, तो बाहरी दुनिया अपने आप अनुकूल हो जाती है।

3. मन ही सब कुछ है

'हम जैसा सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। मन ही सब कुछ है।'

यह बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। नकारात्मक सोच हमें दुख देती है, जबकि सकारात्मक और शांत विचार हमें शांति और सफलता की ओर ले जाते हैं।

4. क्रोध पर नियंत्रण

'क्रोध कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन की दबी हुई भावनाएं हैं।'

बुद्ध क्रोध को कमजोरी मानते थे। क्रोध हमारी दबी हुई भावनाओं, भय और असंतोष का रूप है। इसे दबाने की बजाय समझने और शांत करने की जरूरत है।

5. शांत मन सबसे बड़ा चिकित्सक

'एक शांत मन मनुष्य की प्रत्येक समस्या का चिकित्सक होता है।'

जब मन शांत होता है, तो हर समस्या का समाधान खुद-ब-खुद सामने आने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि शांति ही सबसे बड़ी दवा है।

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6. स्वास्थ्य, संतोष और वफादारी

'स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है।'

बुद्ध जीवन की तीन सबसे मूल्यवान चीजें बताते हैं - स्वस्थ शरीर, संतुष्ट मन और सच्चे रिश्ते। इन तीनों को बनाए रखना ही सुखी जीवन का राज है।

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7. मौन की शक्ति

'तभी बोलें जब आपके शब्द मौन से बहुत ज्यादा कीमती हों।'

बुद्ध मौन को बहुत महत्व देते थे। जरूरत से ज्यादा बोलना अक्सर समस्या पैदा करता है। सही समय पर सही शब्द बोलना ही बुद्धिमानी है।

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महात्मा बुद्ध के ये कोट्स हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी और शांति बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर है। इन मोटिवेशनल कोट्स को अपने जीवन में अपनाकर हम चिंता, तनाव और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। आज के दिन बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करें, शांत रहें और वर्तमान में जीना सीखें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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