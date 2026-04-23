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Buddha Purnima 2026 Date: कब है बुद्ध पूर्णिमा? जानें तिथि, महत्व और शुभ मुहूर्त

Apr 23, 2026 05:17 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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वैशाख महीने की पूर्णिमा हर साल खास मानी जाती है, लेकिन जब बात बुद्ध पूर्णिमा की हो, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। यह दिन सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि बौद्ध परंपरा में भी उतना ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था।

Buddha Purnima 2026 Date: कब है बुद्ध पूर्णिमा? जानें तिथि, महत्व और शुभ मुहूर्त

वैशाख महीने की पूर्णिमा हर साल खास मानी जाती है, लेकिन जब बात बुद्ध पूर्णिमा की हो, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। यह दिन सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि बौद्ध परंपरा में भी उतना ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वहीं वैष्णव परंपरा में उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इस बार 2026 में बुद्ध पूर्णिमा की तारीख को लेकर लोगों के बीच थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। वजह है तिथि का दो दिन तक रहना। ऐसे में सही दिन जानना जरूरी हो जाता है, ताकि पूजा और व्रत सही समय पर किया जा सके।

कब मनाई जाएगी बुद्ध पूर्णिमा 2026

हिंदू पंचांग के मुताबिक, वैशाख पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल 2026 की रात 9 बजकर 13 मिनट से शुरू होगी। यह तिथि 1 मई 2026 की रात 10 बजकर 52 मिनट तक रहेगी। चूंकि धार्मिक कार्यों में उदया तिथि को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा इस साल 1 मई 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी।

क्यों खास होता है यह दिन

बुद्ध पूर्णिमा को आत्मचिंतन और शांति का दिन माना जाता है। इस दिन लोग अपने भीतर झांकने की कोशिश करते हैं और जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किए गए स्नान, दान और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और जरूरतमंदों को दान करते हैं। खासतौर पर जल, अन्न और वस्त्र का दान शुभ माना जाता है।

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स्नान-दान के शुभ समय

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:15 से 4:58 तक
  • अभिजीत मुहूर्त: 11:52 से 12:45 तक
  • विजय मुहूर्त: 2:31 से 3:24 तक
  • गोधूलि मुहूर्त: 6:55 से 7:17 तक
  • अमृत काल: 6:56 से 8:41 तक
  • निशिता मुहूर्त: रात 11:57 से 12:39 तक

इन समय में स्नान, दान या पूजा करना शुभ माना गया है।

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भद्रा का क्या रहेगा असर- इस दिन सुबह कुछ समय के लिए भद्रा भी रहेगी, लेकिन इसका प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं माना जाता। इसलिए आम लोगों के लिए पूजा-पाठ या दान करने में कोई बाधा नहीं मानी गई है।

क्या करें इस दिन- बुद्ध पूर्णिमा पर किसी नदी या तालाब में स्नान करें, दान करें और कुछ समय ध्यान या प्रार्थना में बिताएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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