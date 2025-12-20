Hindustan Hindi News
नए साल पर घर लाएं शनि देव की यह प्रिय चीज, खुलेंगे सफलता के मार्ग!

संक्षेप:

हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय के देवता माने जाते हैं। ये हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में नया साल यानी 2026 आने वाला है और इन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय आप भी कर सकते हैं।

Dec 20, 2025 04:46 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय के देवता माने जाते हैं। ये हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में नया साल यानी 2026 आने वाला है और इन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय आप भी कर सकते हैं। साल 2026 की बात करें, इस साल इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों पर शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का असर जारी रहेगा। ऐसे में उन्हें प्रसन्न करने लिए आप नए साल पर उनकी प्रिय चीजें घर ले आ सकते हैं। साथ ही कुछ उपाय कर सकते हैं।

शनि यंत्र घर लाएं

नए साल पर आप घर पर शनि यंत्र घर ला सकते हैं। फिर इस यंत्र को पूजा स्थान या कार्यस्थल पर शनि यंत्र स्थापित करें। मान्यता है कि शनि यंत्र नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करता है और काम में सफलता का मार्ग खोलता है। मान्यता है कि शनि यंत्र की स्थापना करने से परिवार के ऊपर आर्थिक नुकसान हो रहा है, इस अवस्था में शनि यंत्र की स्थापना करने से व्यक्ति के जीवन में लाभ होता है।

शनि यंत्र के रखने से लाभ

शनि यंत्र को अपने घर में स्थापित करने से घर में बने नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करता है।

अगर आपके ऊपर शनि की साढ़ेसाती या ढैया का प्रभाव से परेशान हैं, तो घर में शनि यंत्र स्थापित करने से सब ठीक हो जाता है।

परिवार में शनि दोष से परेशान है या जन्मकुंडली में शनि वक्री अवस्था में है, इस समय अगर आप शनि यंत्र की स्थापना करते है, तो आपको शनि के अशुभ प्रभाव से राहत मिलता है।

शनि यंत्र को स्थापित करने से मानसिक स्थिति ठीक होती है तथा स्वास्थ्य ठीक रहता है

कथा
कहा जाता है शनि देव को उनकी पत्नी के द्वारा श्राप मिला था। इसी श्राप की वजह से भगवान शनि की प्रतिमा घर में नहीं लगाए जाते है। इसलिए घर पर शनि यंत्र की स्थापना होती है। शनि यंत्र को अपने घर में स्थापना करने से शनि देव प्रसन्न होते है तथा आपके ऊपर धन की कमी नहीं होती है।

उपाय
साल 2026 आने वाला है और ऐसे में अगर शनि देव के निमित्त कुछ खास उपाय किया जाए, तो उनकी कृपा जातकों पर बरसती है। ऐसे में यदि दान गरीब जरूरतमंदों और भिखारियों को किया जाए तो शनि देव प्रसन्न होकर सभी बाधाएं खत्म कर देते हैं साथ ही खाली पड़े धन के भंडार भर जाते हैं।

इसके अलावा सरसों का तेल शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाना या सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उपाय मानसिक शांति, स्वास्थ्य, स्थिरता और समृद्धि लाने वाला माना जाता है।

काला तिल शनि देव को काफी प्रिय है। सुबह नहाने के पानी में थोड़ा सा काला तिल मिलाना या हर शनिवार को इनका दान करना शुभ माना जाता हैष माना जाता है कि यह उपाय शनि के नकारात्मक प्रभाव को शांत करता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
