फेंगशुई टिप्स: पीतल का उल्लू घर की बुरी नजर करेगा दूर, जानें रखने का सही तरीका
Brass Owl Fengshui Tips: फेंगशुई के अनुसार अगर घर में पीतल का उल्लू रखा जाए तो ये बुरी नजर दूर करने के साथ-साथ कई और फायदे भी देगा। जानिए इसे घर में रखने का सही तरीका और दिशा क्या है?
फेंगशुई की दुनिया में पीतल के उल्लू को बहुत ही पावरफुल माना जाता है। वास्तु की तरह ही फेंगशुई में भी कुछ ऐसी चीजों का जिक्र है जोकि घर से बुरी नजर को दूर करते हैं। फेंगशुई में माना जाता है कि अगर पीतल का उल्लू घर की बुरी नजर को दूर करता है। हालांकि इसके लिए इसे रखने का तरीका सही होना चाहिए। वहीं इसकी दिशा और इससे जुड़े नियम भी मालूम होने चाहिए। अगर इस फेंगशुई आइटम को घर में सही तरीके से रखा जाए तो ये नगेटिव एनर्जी से भी बचाता है। साथ ही इसके कई और भी फायदे मिलते हैं। जानिए फेंगशुई में इसे रखने का सही तरीका क्या बताया गया है?
पीतल का उल्लू रखने के फायदे
1. फेंगशुई मान्यता के अनुसार ये घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है।
2. घर पर पड़ने वाली बुरी नजर को दूर करता है।
3. इसे सुख-समृद्धि और धन के आगमन के रूप में भी देखा जाता है।
4. घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को धीरे-धीरे दूर करता है।
5. एकाग्रता को बढ़ाता है तो काम और पढ़ाई दोनों सही तरीके से हो पाता है।
यहां पर रखें पीतल का उल्लू
मान्यता और नियम के हिसाब से पीतल का उल्लू अगर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाए तो ये बहुत असरदार होता है। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका चेहरा घर के बाहर की ओर रहे। ऐसा करने से घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आ पाती है। ऐसे में घर का माहौल खुशनुमा और सुकून भरा रहता है।
इस दिशा में रखने से मिलेगा अच्छा रिजल्ट
फेंगशुई के उल्लू को अगर सही दिशा में रखा जाए तो ये घर में अच्छी ऊर्जा के साथ-साथ बाकी दूसरे फायदे भी देगा। फेंगशुई में उत्तर दिशा को करियर और नए मौकों से जोड़कर देखा जाता है। अगर इस दिशा में पीलत का उल्लू रखा जाता है तो नए-नए मौके मिलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही इसकी मदद से आर्थिक स्थिति भी पहले से ज्यादा मजबूत होती है।
इन कमरों में भी रख सकते हैं पीतल का उल्लू
मुख्य द्वार के अलावा पीतल के उल्लू को स्टूडी रूम या फिर लिविंग एरिया में भी रखा जा सकता है। इन जगहों पर भी पीतल का उल्लू रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे बच्चे पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। वहीं लिविंग एरिया में इसे रखने से घर का माहौल शांत और पॉजिटिव रहता है।
इन जगहों पर भूलकर भी ना रखें
पीतल का उल्लू गलती से भी आप बेडरूम, बाथरूम या फिर किचन वगैरह में ना ही रखें। माना जाता है कि यहां पर इसे रखने से घर की पॉजिटिव एनर्जी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। साथ ही इसे कूड़ेदान के आसपास वाले एरिया में भी रखने से बचें। ध्यान रखें कि समय-समय पर आप इसकी सफाई भी करते रहें और कोशिश करें कि इसके आसपास धूल ना जम पाए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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